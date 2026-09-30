Edson Arcanjo celebra 25 anos de carreira no Clube do Choro
Para o show Entre Cordas e Caminhos, o violonista contará com as companhias de Sandro Alves, Lucas Rodrigues e Samuel Daniel
Em comemoração aos 25 anos de carreira, Edson Arcanjo se apresenta nesta quinta-feira no Clube do Choro, uma das mais tradicionais casas de música popular brasileira de Brasília.
Para o show Entre Cordas e Caminhos, o violonista contará com as companhias de Sandro Alves, na percussão, Lucas Rodrigues, no baixo, e Samuel Daniel, no saxofone.
As participações especias ficarão por conta de Mirian Marques e Alysson Takaki.
“Uma noite pensada para revisitar parte dessa caminhada através da música, celebrar os encontros que fizeram parte dela e, claro, compartilhar o palco com músicos e convidados muito especiais”, explica Arcanjo.
Um dos objetivos do projeto é aproximar a música instrumental do grande público, passando por universos como samba, bossa nova, baião, pop e ijexá.
“A proposta parte de canções conhecidas, com músicas que normalmente têm letra e as atravessa pelo violão, criando novas leituras, sem distanciamento e sem formalidade excessiva”.