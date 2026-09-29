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Cultura

Editora Gente levará 15 autores brasileiros para Festival Literário de Óbidos

Será a terceira participação consecutiva do grupo no evento, que ocorre em Portugal

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 18h30
Um homem de suéter preto e calça escura fala ao microfone em um palco, com a palavra ORIGINALS projetada em uma tela branca atrás dele. Uma plateia diversificada, com pessoas de costas e de perfil, senta em cadeiras pretas e brancas, atenta à apresentação. O ambiente tem paredes escuras, plantas e logotipos de Óbidos Parque e Gaming Dev Sessions
Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal (Anne Godoneo/Divulgação)
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Editora Gente levará 15 autores brasileiros para Festival Literário de Óbidos Priorize VEJA no Google

A Editora Gente participa, pelo terceiro ano consecutivo, do FOLIO — Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal, considerado um dos mais importantes encontros literários da Europa. Nesta edição, a editora levará uma comitiva formada por 15 autores brasileiros.

O evento reúne autores, editores, leitores e profissionais do mercado editorial de diversos países e é realizado na histórica vila de Óbidos, reconhecida como Cidade Criativa da Literatura pela Unesco.

A presença da Editora Gente no FOLIO faz parte de um projeto de internacionalização desenvolvido pelo Next Hub, empresa do Next Group.

Entre os autores que estarão presentes estão a empresária Alcione Albanesi, autora de “Coragem de transformar”, o empresário Cláudio Santos, que lançou recentemente “O código da internacionalização”, e o jornalista Jean Valério, responsável por “O mapa da expansão”.

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