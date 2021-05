Editora britânica anuncia dois projetos literários de Alan Moore

A Bloomsbury anunciou na semana passada que vai publicar uma antologia de contos e uma série de fantasia com cinco títulos de Alan Moore, autor britânico de quadrinhos conhecido pelos roteiros de Watchmen e V de Vingança. Segundo o jornal The Guardian, a negociação entre a editora britânica, casa das aventuras de Harry Potter, e o celebrado escritor e quadrinista envolve valores de seis dígitos. Em libras esterlinas, que valem no câmbio atual 7,40 reais.

A coleção de contos será intitulada Illuminations (iluminações, numa tradução livre). Em cada uma das histórias apresentadas haverá “algum tipo de iluminação ou realização”, variando de “fantasmas e criaturas do outro mundo aos quatro cavaleiros do apocalipse e ao paradoxo dos cérebros de Boltzmann moldando o universo no Big Bang”. A expectativa da editora é publicar o livro em 2022.

O outro projeto, Long London, será uma série de fantasia em cinco volumes, ambientada em um “mundo atmosférico e mítico de assassinato, magia e loucura” e irá abranger “todo o século 20, começando na Londres destruída e em estado de choque em 1949, e seguindo as populações de escritores, criminosos, artistas e mágicos”. A publicação do primeiro livro da série está prevista para 2024.

Em um comunicado distribuído pela Bloomsbury, Moore disse estar “explodindo de ficção, explodindo de prosa”, acrescentando que ele “não poderia estar mais feliz com a nova casa”. O último trabalho do autor foi o romance Jerusalém, de 2016, um épico de mais de mil páginas sem tradução para o português. Quanto aos quadrinhos, ele já disse querer distância do formato que o tornou popular e famoso. Por enquanto.