O Instituto Evoé lançará pela primeira vez uma convocatória pública para a seleção de espetáculos autorais e inéditos de teatro que integrarão a programação da Sala EMS, no BTG Pactual Hall, em São Paulo, em 2027. A iniciativa conta com colaboração da Aventura e apoio do Ministério da Cultura.

Serão selecionados cinco projetos, além de dois suplentes, para eventuais desistências ou readequação de cronograma. O edital oferece apoio financeiro, infraestrutura técnica e suporte de divulgação.

O apoio financeiro inclui ajuda de custo para as produções, isenção do aluguel da Sala EMS e destinação de 95% da receita de bilheteria às companhias selecionadas.

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As inscrições poderão ser realizadas entre 30 de novembro e 30 de dezembro, e o resultado sairá no dia 25 de janeiro de 2027.