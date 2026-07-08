Ed Sheeran surpreende jogadores na Copa, mas poucos se empolgam; assista

Ed Sheeran se apresentou para a seleção da Inglaterra durante os treinos para a Copa do Mundo, mas o que viralizou foi a reação dos jogadores. O artista apareceu no hotel onde os atletas estavam e cantou o hit Castle On The Hill. Os atletas, no entanto, pareceram não gostar muito. Apesar dos aplausos (tímidos), a maioria dos jogadores estava com feição séria, sem esboçar sorrisos. O vídeo foi publicado no YouTube da federação inglesa e gerou diversos comentários.

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