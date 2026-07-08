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Cultura

Ed Sheeran surpreende jogadores na Copa, mas poucos se empolgam; assista

Jogador apareceu nos treinos da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo

Por Tatiana Moura 8 jul 2026, 18h18 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h17
Rio de Janeiro (RJ), 19/09/2024 - Rock In Rio 2024 / 40 anos - O cantor Ed Sheeran encerra o quarto dia de festival no Palco Mundo. Foto: Guito Moreto / Agência O Globo
O cantor Ed Sheeran encerra o quarto dia de festival no Palco Mundo (Guito Moreto/Agência O Globo//)
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Ed Sheeran se apresentou para a seleção da Inglaterra durante os treinos para a Copa do Mundo, mas o que viralizou foi a reação dos jogadores. O artista apareceu no hotel onde os atletas estavam e cantou o hit Castle On The Hill. Os atletas, no entanto, pareceram não gostar muito. Apesar dos aplausos (tímidos), a maioria dos jogadores estava com feição séria, sem esboçar sorrisos. O vídeo foi publicado no YouTube da federação inglesa e gerou diversos comentários.

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