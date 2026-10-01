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Cultura

Ed Sheeran não queria se ‘meter em política’ em parceria com U2, revela Bono

Ruivo participou de projeto que narra perspectiva de um soldado ucraniano na guerra contra a Rússia

Por Ana Rita Fernandes 1 out 2026, 16h03
O vocalista da banda U2, Bono Vox
O vocalista da banda U2, Bono Vox, durante o show em comemoração aos 30 anos do lançamento do CD "The Joshua Tree", no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) - 19/10/2017 (Ivan Pacheco/VEJA.com)
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Ed Sheeran não queria se ‘meter em política’ em parceria com U2, revela Bono Priorize VEJA no Google

Bono entrou na discussão sobre o silêncio de Ed Sheeran após a retirada do rapper Macklemore da turnê Loop. O americano foi demitido da turnê depois de declarações em apoio à Palestina. Em entrevista a Rolling Stone UK, o vocalista do U2 contou que o britânico já havia demonstrado receio de se envolver em política durante uma parceria com a banda.

Sheeran gravou vocais para Yours Eternally, faixa do EP Days of Ash, lançado em fevereiro. Com participação do músico ucraniano Taras Topolia, o projeto narra a perspectiva de um soldado ucraniano na guerra contra a Rússia.

“Quando fizemos Yours Eternally, ele dizia: ‘Você não vai me meter na política, vai?'”, lembrou Bono. Segundo o vocalista, sua resposta foi: “Este soldado que nos inspirou amava você, Ed, e você trabalhou nesta música”. Sheeran teria rebatido: “Mas eu só quero manter o meu trabalho livre”. Bono concluiu que “não dá para ficar pressionando as pessoas”.

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Questionado diretamente sobre o caso Macklemore, Bono evitou personalizar a questão. Citou o produtor Brian Eno, que, segundo ele, compara artistas a “pequenos peixes” diante das grandes forças da religião e da política.

O baterista Larry Mullen Jr., também entrevistado, defendeu que artistas têm o direito de escolher se querem ou não se envolver em temas políticos. Ao mesmo tempo, disse que o U2 se opõe à influência de promotores e proprietários bilionários sobre o que músicos podem dizer no palco. “Se você aplicasse essa lógica ao U2, nós teríamos acabado em Sunday Bloody Sunday“, afirmou. A canção, de 1983, trata do massacre de 1972 em Derry, na Irlanda do Norte.

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