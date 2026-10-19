Ed Sheeran fez show beneficente após polêmica com Palestina

Envolvido em uma intensa polêmica relacionada à Palestina no mês de setembro, o músico Ed Sheeran não deixou de comparecer a um show beneficente em Nova York, revelou o Daily Mail nesta segunda-feira, 29. De acordo com o jornal, Sheeran não permitiu que o turbilhão de críticas o afastasse do evento organizado em homenagem à Fundação Lentonbrook, que ajuda crianças e jovens carentes.

“Arrecadar 1 milhão de dólares em uma única noite é uma conquista incrível, e sou extremamente grato ao Ed, aos nossos convidados e a todos que ajudaram a tornar isso possível”, disse o fundador da organização, Mark Ashton.

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