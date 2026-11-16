Ed Gama debocha de novela da Globo durante o Domingão com Huck
Humorista ironizou retrato do Nordeste em 'Lá na Minha Terra'
Ed Gama aproveitou sua participação no Domingão com Huck, da TV Globo, no último domingo, 15, para ironizar a nova novela das seis da emissora, Lá na Minha Terra. Durante uma conversa sobre as origens dos integrantes do programa, o humorista, natural de Maceió, em Alagoas, exagerou no sotaque nordestino e fez referência a uma das cenas mais criticadas do folhetim. “Mas olhe, Luciano, oxente, eu sou é do interior das Alagoas, do sertão. Bebo água na minha cabaça todos os dias!”, disparou. Luciano Huck, 55, não prolongou o assunto e mudou o rumo da conversa. “Muito bem. Um homem que estudou direito e está no Domingão. E agradeço muito você estar aqui sempre”, respondeu o apresentador, antes de dar sequência ao programa.
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A provocação faz referência à personagem Maria Lina, interpretada por Arianne Botelho, que apareceu no primeiro capítulo da novela carregando uma cabaça, recipiente tradicionalmente utilizado para transportar água. A cena gerou críticas nas redes sociais, onde espectadores acusaram a produção de retratar um Nordeste ultrapassado, apesar de a história se passar em 2026.