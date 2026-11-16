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Cultura

Ed Gama debocha de novela da Globo durante o Domingão com Huck

Humorista ironizou retrato do Nordeste em 'Lá na Minha Terra'

Por Giovanna Fraguito 16 nov 2026, 10h59 | Atualizado em 16 nov 2026, 11h13
Homem branco barbudo, de cabelo curto, sorrindo e fazendo sinal de positivo com as duas mãos, vestindo um moletom jeans, em um cenário com luzes azuis e amarelas
Ed Gama -  (Reprodução/TV Globo)
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Ed Gama debocha de novela da Globo durante o Domingão com Huck Priorize VEJA no Google

Ed Gama aproveitou sua participação no Domingão com Huck, da TV Globo, no último domingo, 15, para ironizar a nova novela das seis da emissora, Lá na Minha Terra. Durante uma conversa sobre as origens dos integrantes do programa, o humorista, natural de Maceió, em Alagoas, exagerou no sotaque nordestino e fez referência a uma das cenas mais criticadas do folhetim. “Mas olhe, Luciano, oxente, eu sou é do interior das Alagoas, do sertão. Bebo água na minha cabaça todos os dias!”, disparou. Luciano Huck, 55, não prolongou o assunto e mudou o rumo da conversa. “Muito bem. Um homem que estudou direito e está no Domingão. E agradeço muito você estar aqui sempre”, respondeu o apresentador, antes de dar sequência ao programa.

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A provocação faz referência à personagem Maria Lina, interpretada por Arianne Botelho, que apareceu no primeiro capítulo da novela carregando uma cabaça, recipiente tradicionalmente utilizado para transportar água. A cena gerou críticas nas redes sociais, onde espectadores acusaram a produção de retratar um Nordeste ultrapassado, apesar de a história se passar em 2026. 

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