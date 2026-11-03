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Cultura

É preciso falar do preconceito velado no beijo gay de ‘Quem Ama Cuida’

Os atores João Victor Gonçalves, Pietro Antonelli e Pedro Alves se destacam na trama das 9 da emissora

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 08h00
Dois homens jovens, um de camisa branca e outro de camiseta escura, se olham intensamente, quase encostando os rostos, em um ambiente com luz amarela
João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli como Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida' (TV Globo/Reprodução)
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É preciso falar do preconceito velado no beijo gay de ‘Quem Ama Cuida’ Priorize VEJA no Google

A demora em surgir um beijo entre os personagens Mau Mau (Maurício, vivido por João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) – enfim levado ao ar na sexta-feira, 30 – mostra o quanto a TV aberta ainda precisa avançar em determinadas pautas. Quem Ama Cuida pode até trazer representatividade importante para o horário nobre ao tratar do amor entre jovens que se descobrem gays. Mas a longa demora na troca de carinho entre os personagens só reforçou o quanto ainda há de estigma no assunto para a emissora.

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Leia também: ‘Quem Ama Cuida’ merece um trisal gay, mas a Globo não está preparada para o tema

O beijo, aliás, foi adiado algumas vezes. O “casal que não é casal” ainda vive às voltas com Fernando (Pedro Alves), que tenta conquistar Mau Mau por fora. Neste aspecto, a ótima Quem Ama Cuida consegue ser mais arrastada do que a finada Malhação, essa sim “prafrentex” em outros tempos ao abordar questões parecidas com mais naturalidade em horários menos nobres.

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Diriam os mais comedidos: “Ah, mas a emissora pode estar com medo de afugentar os telespectadores conservadores”. Não, o problema não é o medo de afugentar os conservadores, mas o de arriscar como tantas vezes já fez e ajudou a contribuir com debates importantes para a sociedade. O marasmo narrativo (de sempre se repetir o dilema de um simples beijo) só contribui para estigmas que perduram na TV aberta, enquanto o público tem cada vez mais à disposição um vasto mundo de novas temáticas no streaming. Já sabemos onde isso vai dar.

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