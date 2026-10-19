“É meu diretor favorito, tirando eu mesmo”: diz Quentin Tarantino sobre David Fincher

Em participação no The Graham Norton Show na última sexta-feira, 16, o diretor norte-americano Quentin Tarantino falou sobre The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, filme cujo roteiro escreveu e que será dirigido por David Fincher. Durante a conversa, o cineasta aproveitou para fazer um elogio inesperado ao colega.

“Ele é meu diretor favorito, tirando eu mesmo”, declarou Tarantino. O cineasta já demonstrou admiração pelo trabalho de Fincher em outras ocasiões, chegando a classificar Zodíaco e A Rede Social como obras-primas.

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Apesar de admirar o colega, Tarantino inicialmente cogitou engavetar o roteiro e não tinha Fincher em mente para comandar o projeto. A ideia de convidá-lo surgiu por sugestão de Brad Pitt. “Quando Brad sugeriu: ‘Que tal o David fazer isso?’, eu falei: ‘Uau, se você acha que ele estaria interessado, sim’. Ele leu o roteiro, se interessou, nós conversamos e casou perfeitamente”, contou.

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Na mesma entrevista, Tarantino definiu sua regra de fazer apenas dez filmes como diretor como uma “brecha escorregadia e gordurosa”. Após descartar The Movie Critic, ele pretendia assumir a direção do projeto, mas os compromissos de Pitt com a produção de F1 atrasaram a pré-produção. O tempo extra levou Tarantino a repensar se realmente queria que aquele fosse seu último filme.

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O diretor também revelou novos detalhes sobre a trama, mantida em segredo pela Netflix. A história se passa em 1977, oito anos após os acontecimentos de Era Uma Vez em… Hollywood, e acompanha Cliff Booth em uma fase em que ele já não trabalha tanto como dublê.

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“Ele tem uma série de trabalhos estranhos que faz toda semana, o que ajuda a pagar as contas. Quando pessoas da indústria de Hollywood acabam cruzando para o lado selvagem e se metem em problemas, Cliff é o tipo de cara que consegue tirá-las de lá”, explicou Tarantino.

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The Further Mis-Adventures of Cliff Booth chega aos cinemas em 25 de novembro e estreia na Netflix em 23 de dezembro.