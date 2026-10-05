‘É crime’: Diogo Nogueira revela ter sido hostilizado por eleitora bolsonarista no Rio
Cantor compartilhou um vídeo em seu Instagram e reforçou seu posicionamento político
O cantor Diogo Nogueira veio a público nas redes sociais neste domingo, 4, para compartilhar uma situação que viveu durante a votação nas eleições de 2026. O sambista revelou que foi hostilizado por uma eleitora em um colégio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, chegando a pedir ajuda a um auxiliar para conter a situação dentro do local.
“Tive de chamar um ajudante para poder fazer com que ela se comportasse dentro do colégio, até porque é crime fazer o que ela fez”, desabafou. O cantor, que usava uma camisa branca com um adesivo com as figuras de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Benedita da Silva (PT), candidata ao Senado, relatou que foi hostilizado por uma mulher bolsonarista.
Apesar do ocorrido, o artista afirmou estar convicto de seu posicionamento. “Convicto do que eu venho fazendo pelo nosso país e pelos meus ideais e por aquilo que eu acredito que o Presidente Lula já vem fazendo”, disse. “Não é a toa que ele está buscando o quarto mandato e que mudou o país, com certeza, para melhor”, completou Diogo.
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