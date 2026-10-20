Dwayne Johnson aparece irreconhecível como idoso em gravações de novo filme

Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, surgiu irreconhecível nas filmagens de Lizard Music, novo longa dirigido por Benny Safdie. O ator passou por mais uma transformação física para interpretar Chicken Man, um homem de 70 anos. A mudança segue uma experiência semelhante à de seu trabalho anterior com o diretor, quando viveu um lutador de MMA.

Nas imagens dos bastidores, Johnson aparece com um chapéu de pescador bege e um casaco, enquanto segura uma fatia de pizza e caminha ao lado de seu jovem colega de elenco, Theo Clark Leber, que carrega um enorme lagarto de pelúcia. A transformação do ator foi realizada pelo maquiador e especialista em efeitos de caracterização Kazu Hiro, que recentemente envelheceu Tom Cruise para o filme Digger, no qual o astro interpreta um magnata do petróleo.

Baseado no livro infantil homônimo de Daniel Pinkwater, Lizard Music acompanha um jovem que “se depara com estranhos músicos lagartos na TV de madrugada, o que o leva a fazer amizade com um homem peculiar que tem uma galinha idosa”, segundo a sinopse oficial. O elenco também conta com Rachel McAdams, Colman Domingo, David Krumholtz, Jeff Goldblum, Alicia Silverstone e Regina Hall.

Em entrevista durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, no ano passado, Johnson demonstrou entusiasmo com a oportunidade de passar por outra transformação física. “Estou muito animado por ter a chance de me transformar de novo, como consegui em Smashing Machine. Mas isso significa comer menos frango”, brincou o ator.

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Produzido pela Amazon MGM Studios, Lizard Music tem estreia prevista nos Estados Unidos para o Natal de 2027.