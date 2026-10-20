Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Cultura

Dwayne Johnson aparece irreconhecível como idoso em gravações de novo filme

Transformado pelo maquiador Kazu Hiro, ator interpreta o excêntrico Chicken Man em Lizard Music

Por Pedro Godoy 20 out 2026, 17h52
Homem idoso de pele escura, barba e cabelo grisalhos, sorrindo, usando chapéu bucket bege com faixa turquesa, camisa azul clara, gravata estampada azul e casaco bege, em ambiente urbano com semáforo verde ao fundo
Dwayne Johnson, o The Rock, aparece irreconhecível pelas ruas de Nova York para seu novo filme. (Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images/Reprodução)
Continua após publicidade
Dwayne Johnson aparece irreconhecível como idoso em gravações de novo filme Priorize VEJA no Google

Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, surgiu irreconhecível nas filmagens de Lizard Music, novo longa dirigido por Benny Safdie. O ator passou por mais uma transformação física para interpretar Chicken Man, um homem de 70 anos. A mudança segue uma experiência semelhante à de seu trabalho anterior com o diretor, quando viveu um lutador de MMA.

Nas imagens dos bastidores, Johnson aparece com um chapéu de pescador bege e um casaco, enquanto segura uma fatia de pizza e caminha ao lado de seu jovem colega de elenco, Theo Clark Leber, que carrega um enorme lagarto de pelúcia. A transformação do ator foi realizada pelo maquiador e especialista em efeitos de caracterização Kazu Hiro, que recentemente envelheceu Tom Cruise para o filme Digger, no qual o astro interpreta um magnata do petróleo.

Baseado no livro infantil homônimo de Daniel Pinkwater, Lizard Music acompanha um jovem que “se depara com estranhos músicos lagartos na TV de madrugada, o que o leva a fazer amizade com um homem peculiar que tem uma galinha idosa”, segundo a sinopse oficial. O elenco também conta com Rachel McAdams, Colman Domingo, David Krumholtz, Jeff Goldblum, Alicia Silverstone e Regina Hall.

Em entrevista durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, no ano passado, Johnson demonstrou entusiasmo com a oportunidade de passar por outra transformação física. “Estou muito animado por ter a chance de me transformar de novo, como consegui em Smashing Machine. Mas isso significa comer menos frango”, brincou o ator.

Siga
Continua após a publicidade

Produzido pela Amazon MGM Studios, Lizard Music tem estreia prevista nos Estados Unidos para o Natal de 2027.

Publicidade
TAGS:
Cinema
Dwayne Johnson
Filmes
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).