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Cultura

Dupla de Belutti, Marcos desabafa antes de velório de Rick: ‘Cansado de perder amigos em acidente aéreo’

Corpo da dupla de Renner será velado e enterrado em Sorocaba, interior de São Paulo, nesta quinta-feira, 24

Por Lucas Almeida 24 set 2026, 10h57 | Atualizado em 24 set 2026, 11h17
Três homens sorridentes posam juntos. À esquerda, um homem negro careca com barba grisalha, óculos escuros e terno preto. Ao centro, um homem branco com bigode e cabelo escuro, vestindo camisa polo cinza, com o braço direito sobre o ombro do homem à esquerda. À direita, um homem branco de cabelo escuro, usando moletom preto e colar com pingente retangular, com o braço esquerdo sobre o ombro do homem do meio. O fundo é uma parede vinho e uma janela com vidro azulado
Rick Sollo (esq.), Marcos Léo (centro) e Bruno Belutti (esq.) (@marcos/Instagram)
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Marcos Léo, dupla sertaneja de Belutti, fez um desabafo nas redes sociais na noite de quarta-feira, 23, véspera do velório de Rick Sollo, encontrado morto após queda de um helicóptero. “Tô cansado de perder amigos em acidente aéreo! Viver no céu e na estrada não é para qualquer um”, escreveu no Instagram.

O cantor também era amigo de Bruno Avelar, empresário morto no mesmo acidente. “Que Deus conforte a família de todos”, continuou Marcos na postagem. “Perder dois amigos ao mesmo tempo é bem pesado. ”

O velório de Rick Sollo, dupla de Renner, começou na manhã desta quinta-feira, 24, no Cemitério Pax, em Sorocaba, interior de São Paulo. A cerimônia será fechada a amigos e familiares. O corpo será enterrado no mesmo local às 17h. “Neste momento de profunda dor, pedimos respeito à privacidade dos familiares, para que possam viver o luto e esta despedida com serenidade”, pediu a família de Rick em comunicado.

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Marcos já tinha publicado uma homenagem a Rick na terça-feira, 22. “Um grande amigo, um dos maiores cantores e compositores da minha geração, que honra poder ter vivido tantos momentos com você, inacreditável tudo isso”, escreveu, se dirigindo a Rick. “A música brasileira vai sentir muito sua falta, eu também! Você é um ídolo pra mim, poder ter se tornado seu amigo não tem preço! ”

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