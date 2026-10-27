‘Duna: Parte 3’ ganha trailer final que promete conclusão épica; assista
Filme de Denis Villeneuve chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026
A Warner Bros. Pictures divulgou nesta terça-feira, 27, o trailer final de Duna: Parte 3, filme dirigido por Denis Villeneuve que encerra a trilogia estrelada por Timothée Chalamet e Zendaya.
Baseado no livro Messias de Duna, de Frank Herbert, o longa acompanha Paul Atreides após sua ascensão ao trono imperial. Agora, o protagonista enfrenta ameaças e conspirações que colocam seu reinado em risco, enquanto sua relação com Chani passa por novas provações em meio a uma gravidez delicada.
Com cenas inéditas, o trailer destaca os conflitos pessoais de Paul e as consequências de suas escolhas, indicando que o desfecho da saga será marcado por disputas políticas, ameaças à sua permanência no poder e tensões em seu relacionamento com Chani.
Duna: Parte 3 tem estreia prevista nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026, com sessões em IMAX. Além de Zendaya e Timothée Chalamet, o elenco conta com Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin e Robert Pattinson.
Assista ao trailer: