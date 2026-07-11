Dumi visita Kênia: confira resumo de A Nobreza do Amor neste sábado, 11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 94 – sábado, 11
Malungo conversa com Jorge. Jendal recebe conselhos do oráculo sobre sua futura esposa. Graça não gosta de saber que Ana Maria se ofereceu para dar aula na escola de Vera/Niara. Viriato recebe uma convocação do bispo para ir a Natal. Mirinho faz as pazes com Virgínia. Dumi visita Kênia. Belmira revela a Lúcia/Alika sobre o plano de Virgínia contra o ateliê. Alika afirma a Teresa que não permitirá que Virgínia fique impune. Fátima descobre que não há nada de errado com sua saúde, mas pede que Onildo mantenha a notícia em segredo. Malungo descobre o paradeiro de Niara e Alika.