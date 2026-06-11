Dumi visita Kênia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 76 – quinta-feira, 11
Alika não consegue contar para Tonho sobre a tentativa de Mirinho. Lúcia/Alika leva o vestido de Graça até a fazenda. Sebastião mente para Viriato, que aconselha o rapaz a se afastar de Virgínia. Dumi visita Kênia, e questiona a princesa sobre suas escolhas quanto ao reino de Batanga. Lúcia/Alika tenta convencer Ana Maria a desfilar com seu vestido. Salma cozinha para agradar Fátima, que sonha com o casamento da filha com Fuad. Tonho questiona Mirinho sobre seu comportamento com Lúcia/Alika. Virgínia repreende Mirinho por se insinuar para Lúcia/Alika, e Carrapato os observa. Vestido como Viriato, Carrapato visita o ateliê. Jendal confronta Kênia.