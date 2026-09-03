Dumi recebe uma carta de Kênia: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quinta-feira, 03/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 138 – quinta-feira, 03/09
Mirinho explica ao capanga como encontrar Tonho. Onildo afirma que irá esperar por Niara e se declara para a rainha. A pedido de Marta, Diógenes passa a dormir no quarto de hóspedes. Kênia planeja usar os ingleses para afastar Binta de seu caminho. Marta repreende o comportamento de Virgínia, que se sente mal. Fuad exige que Salma se afaste de Omar. Bartô comenta com Dôra que entrará em contato com o bispo para santificar Veneranda. Januário disfarça quando Ana Maria lhe pergunta sobre o amor. Dumi recebe uma carta de Kênia. Jendal pressiona Campbell a revisitar seus acordos. Kênia insinua a Campbell que Jendal e Binta estão se aproximando dos franceses. Tonho é alvo de uma tocaia.