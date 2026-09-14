Dumi provoca Pascoal: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta segunda-feira, 14/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 147 – segunda-feira, 14
Akin e Ladisa se preocupam com a prisão de Dumi e pensam em como seguir liderando a rebelião em Batanga. Campbell alerta Binta sobre a possibilidade de invasão da Inglaterra a Batanga. Tonho faz uma proposta a Januário. Dumi provoca Pascoal. Salma confidencia a Alika que beijou Omar. Marta comenta com Lúcia/Alika que Virgínia e Mirinho decidiram apressar o casamento. Diógenes passeia com Aurelinda e Ritinha, e Geralda estranha. Manoel impede que Mirinho cometa um desatino. Virgínia revela a Diógenes que Marta decidiu trabalhar. Jendal recebe a carta de Virgínia e decide ir até o Brasil.