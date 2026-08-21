Dumi desmaia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta, 21
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 127 – sexta-feira, 21
Alika se revolta contra Omar e afirma que não se submeterá a ele em troca de sua ajuda. Tem início a cerimônia de casamento de Jendal e Binta. Maria Helena volta para a festa de Marta e Diógenes, e Murilo lhe dedica uma canção. Manoel sofre com a decisão da mãe. Graça desconfia da proximidade entre Maria Helena e Murilo. Sebastião acerta com o fotógrafo o registro feito de Alika. Pascoal intercepta a fuga de Kênia após o casamento do pai, e Dumi, mesmo ferido pelos soldados, consegue escapar. Viriato confronta Belmira sobre a história de Ritinha. Geralda flagra Adônis com Carmen. Murilo e Maria Helena se beijam. Manoel cuida de Fortunato. Durante sua fuga, Dumi acaba desmaiando.