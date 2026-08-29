Dumi começa a se recuperar: confira o resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 29
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 134 – sábado, 29
Virgínia pede um novo favor a Sebastião. Belmira registra quando Salma fala sobre seu desinteresse no casamento com Fuad. Mirinho descobre que Tonho e Lúcia/Alika marcaram a data de seu casamento. Casemiro conforta Mirinho, que sofre com sua paixão não correspondida por Lúcia/Alika. Firtunato comenta com Adônis que parte do bando de Belarmino escapou da prisão. Manoel despista as perguntas sobre Maria Helena, e comenta com Fortunato. Manoel é ríspido com Ana Maria. Dumi começa a se recuperar e pergunta por Kênia. Binta e Jendal provocam Kênia. José entrega a Omar uma carta da rainha Menemi. Omar anuncia a Alika que, com o apoio de Menemi, eles já podem retornar a Batanga.