Dulce pede demissão: confira resumo de Por Você nesta sexta, 21
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 05 – sexta-feira, 21
Vanessa fica furiosa com Bela, e a destrata. Pérola anuncia a Bela que tem planos para ela no hospital. Vanessa lembra de como perdeu seu filho no passado, e acusa a obstetra. Bela conversa com Gabriel sobre os filhos de Juli. Zé faz uma negociação com Juarez. Ítalo sofre durante suas aulas de judô e sente falta da mãe. Dalila investe em suas redes sociais. Dulce pede demissão a Bela. Lucas alerta a obstetra sobre o comportamento de Peixe na escola. Leandra pede atenção a Vanessa. Bela faz um acordo com Peixe. Bela e Lucas se beijam.