Duelo de DJs no Rock in Rio: Pedro Sampaio ou Alok, quem fez história

Dois DJs fizeram história nesse Rock in Rio. Alok se apresentou na noite de sexta-feira, 11, e Pedro Sampaio abriu o Palco Mundo no final da tarde deste sábado, 12. Entretanto, uma diferença foi marcante entre eles.

Enquanto o primeiro esbanjou tecnologia com o uso de drones, show pirotécnico e coreografias de um grupo de bailarinos milimetricamente ensaiados para impressionar com gestos, o segundo apelou para o básico. Pedro Sampaio trouxe música, energia e sensualidade para o palco que para ambos foi inédito na carreira.

Ele arrastou uma verdadeira multidão que dançou junto, bateu leques e babou por suas performances. Se Alok fez uma performance muito mais visual – em que o público não sabia se dançava ou registrava por celulares o que estava vendo nos céus das cidades do rock, Pedro conseguiu dar leveza a quem torce o nariz às performances de palco de DJ. Com vários galopes, se manteve superior na comparação aos drones do colega.

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