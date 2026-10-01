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Cultura

Dublador ganha processo contra TikTok após ter voz clonada por IA

Kenjiro Tsuda dubla personagens de 'Jujutsu Kaisen' e da franquia 'Yu-Gi-Oh!'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 11h03 | Atualizado em 1 out 2026, 11h04
Homem asiático com cabelo preto bagunçado e barba rala, olhando diretamente para frente, com expressão séria, usando uma camisa escura, em um fundo cinza
Kenjiro Tsuda (Instagram/Reprodução)
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Dublador ganha processo contra TikTok após ter voz clonada por IA Priorize VEJA no Google

Conhecido por dublar Kento Nanami, de Jujutsu Kaisen, e personagens da franquia Yu-Gi-Oh!, Kenjiro Tsuda ganhou uma disputa judicial no Japão após sua voz ser clonada por inteligência artificial em vídeos publicados no TikTok. A decisão do Tribunal Distrital de Tóquio, divulgada na quarta-feira, 30, reconheceu pela primeira vez no país que a voz humana pode ser protegida por direitos de publicidade.

O processo foi movido depois que uma conta anônima publicou 188 vídeos entre julho de 2024 e setembro de 2025 com uma narração que, segundo Tsuda, reproduzia características marcantes de sua voz. O perfil, que abordava temas como lendas urbanas e fenômenos paranormais, chegou a ter mais de 200 mil seguidores. Alguns comentários de espectadores que reconheceram a voz do artista foram anexados ao processo pela defesa.

A Justiça japonesa entendeu que a voz pode ser considerada parte da identidade de uma pessoa, assim como sua imagem. “O uso não autorizado da voz de um intérprete pode ser considerado uma violação dos direitos de imagem”, afirmou a juíza Aya Takahashi na decisão.

O dublador também havia pedido que os vídeos fossem retirados da rede social, mas a Justiça rejeitou esse pedido porque o conteúdo já havia sido apagado pelo responsável pela conta antes do julgamento. Ainda assim, a decisão cria um precedente no Japão em meio ao avanço das ferramentas capazes de reproduzir vozes de artistas por inteligência artificial. O caso é considerado o primeiro no país a discutir judicialmente a proteção da identidade vocal diante de uma imitação produzida por IA.

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