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Cultura

Duas semanas após a morte de Rick, Renner anuncia carreira solo

Cantor apresentou o projeto ‘Rick & Renner pra sempre - O Legado’ nesta quinta-feira, 8

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 18h26
Dois homens sorridentes posam contra uma parede clara. O da esquerda, careca e com barba grisalha, veste jaqueta jeans desbotada sobre camiseta branca. O da direita, com cabelo escuro, usa camisa azul estampada com flores brancas e faz um coração com as mãos na altura do peito
Rick e Renner (./Divulgação)
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Apenas duas semanas após a morte de Rick, seu companheiro Renner anunciou que seguirá em carreira solo nesta quinta-feira, 8. O cantor também apresentou um novo projeto ligado à história da dupla, para “manter vivo o legado construído ao lado do parceiro”.

Rick & Renner pra sempre – O Legado trabalho foi apresentado pelo cantor nas redes sociais e tem como proposta manter vivas as músicas e a trajetória construída pelos dois ao longo de quatro décadas.

Rick morreu aos 59 anos em 21 de setembro, após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. A aeronave havia saído de Porto Belo com destino a São Joaquim (SC). Além do cantor, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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