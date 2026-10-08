Duas semanas após a morte de Rick, Renner anuncia carreira solo

Apenas duas semanas após a morte de Rick, seu companheiro Renner anunciou que seguirá em carreira solo nesta quinta-feira, 8. O cantor também apresentou um novo projeto ligado à história da dupla, para “manter vivo o legado construído ao lado do parceiro”.

Rick & Renner pra sempre – O Legado trabalho foi apresentado pelo cantor nas redes sociais e tem como proposta manter vivas as músicas e a trajetória construída pelos dois ao longo de quatro décadas.

Rick morreu aos 59 anos em 21 de setembro, após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. A aeronave havia saído de Porto Belo com destino a São Joaquim (SC). Além do cantor, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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