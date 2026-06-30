Dua Lipa escolhe autora brasileira para inaugurar biblioteca de livros censurados
Espaço fica dentro da Livraria Lello
Dua Lipa escolheu Olhos d’Água, de Conceição Evaristo, como o primeiro livro a ser disponibilizado na Biblioteca Manifesto, inaugurada neste sábado, 27. O espaço fica dentro da Livraria Lello, em Porto, Portugal. A autora brasileira foi até o local para a inauguração e agradeceu a homenagem. “Junto à recepção calorosa que recebi na Livraria Lello, na cidade do Porto, em Portugal, tive a grata surpresa de saber que o livro “Olhos D’água”, de minha autoria, foi escolhido como a primeira obra para ocupar as prateleiras da Manifesto Library”, escreveu nas redes sociais.
O projeto é uma extensão física do Service95 Book Club, clube do livro da cantora britânica. A ideia é promover a liberdade de expressão, reunindo obras que foram banidas, censuradas ou proibidas em diferentes países, ao redor do mundo. “É um santuário para livros que desapareceram, para autores cuja coragem desmascara estruturas de poder e controle, e para leitores que se recusam a aceitar que lhes digam qual livro podem ler”, afirmou Dua. Além da obra de Conceição Evaristo, O Conto da Aia, de Margaret Atwood, e Felon, de Reginald Dwayne Betts, entre outros livros, fazem parte da iniciativa.
Confira um vídeo de como é a livraria por dentro abaixo: