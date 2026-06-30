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Cultura

Dua Lipa escolhe autora brasileira para inaugurar biblioteca de livros censurados

Espaço fica dentro da Livraria Lello

Por Tatiana Moura 30 jun 2026, 08h00
Dua Lipa
Dua Lipa (@dualipa/Instagram)
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Dua Lipa escolhe autora brasileira para inaugurar biblioteca de livros censurados Priorize VEJA no Google

Dua Lipa escolheu Olhos d’Água, de Conceição Evaristo, como o primeiro livro a ser disponibilizado na Biblioteca Manifesto, inaugurada neste sábado, 27. O espaço fica dentro da Livraria Lello, em Porto, Portugal. A autora brasileira foi até o local para a inauguração e agradeceu a homenagem. “Junto à recepção calorosa que recebi na Livraria Lello, na cidade do Porto, em Portugal, tive a grata surpresa de saber que o livro “Olhos D’água”, de minha autoria, foi escolhido como a primeira obra para ocupar as prateleiras da Manifesto Library”, escreveu nas redes sociais. 

O projeto é uma extensão física do Service95 Book Club, clube do livro da cantora britânica. A ideia é promover a liberdade de expressão, reunindo obras que foram banidas, censuradas ou proibidas em diferentes países, ao redor do mundo. “É um santuário para livros que desapareceram, para autores cuja coragem desmascara estruturas de poder e controle, e para leitores que se recusam a aceitar que lhes digam qual livro podem ler”, afirmou Dua. Além da obra de Conceição Evaristo, O Conto da Aia, de Margaret Atwood, e Felon, de Reginald Dwayne Betts, entre outros livros, fazem parte da iniciativa.

Confira um vídeo de como é a livraria por dentro abaixo:

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TAGS:
Dua Lipa
Gente
Livros
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