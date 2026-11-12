Drauzio Varella ocupará cadeira de Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras

Drauzio Varella é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). O médico, escritor e comunicador foi eleito nesta quinta-feira, 12, na sede da instituição, no Centro do Rio de Janeiro. Ele recebeu 29 votos e venceu uma disputa que reuniu dezoito candidatos. O segundo colocado, o escritor e diretor Sérgio Fonta, teve 8 votos.

Aos 83 anos, Drauzio assume a Cadeira 32, vaga desde a morte do jornalista e escritor Zuenir Ventura, em 22 de setembro. Zuenir chegou à ABL em 2014, na vaga de Ariano Suassuna, e tomou posse em março do ano seguinte. O patrono da cadeira é Manuel de Araújo Porto-Alegre. A posse do novo acadêmico deve acontecer em 2027.

Paulistano nascido em 1943, Drauzio se formou em medicina pela USP e fez carreira como oncologista. Fora dos consultórios, virou um dos rostos mais conhecidos da divulgação científica no país. Na televisão e em outros formatos, passou décadas traduzindo temas de saúde para uma linguagem que qualquer pessoa entende.

A literatura veio dessa mesma vocação para ouvir e contar. Estação Carandiru, de 1999, nasceu dos anos em que ele atendeu como voluntário os presos da antiga Casa de Detenção de São Paulo. O livro foi levado ao cinema por Hector Babenco, em Carandiru, de 2003.

Continua após a publicidade

A experiência no sistema prisional rendeu ainda Carcereiros (2012) e Prisioneiras (2017). Na bibliografia de Drauzio também estão Por um Fio (2004), sobre a relação entre médicos e pacientes terminais, além de memórias, crônicas e livros infantis.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial