Drauzio Varella fará palestra gratuita no Iguassu Inova 2026 em Foz do Iguaçu
Médico é confirmado como atração da 3ª edição do evento de tecnologia e inovação no Itaipu Parquetec
O renomado médico e escritor Drauzio Varella confirmou presença na 3ª edição do Iguassu Inova 2026, evento que será realizado entre os dias 25 e 28 de novembro no Itaipu Parquetec, em Foz do Iguaçu (PR).
Considerado uma das principais vozes da divulgação científica do país, colaborando para descomplicar temas relacionados à saúde, Drauzio apresentará uma palestra gratuita para o público do festival. Além dele, o evento já confirmou entre os palestrantes a empresária Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora.
Durante os 4 dias de programação, o Iguassu Inova 2026 deve reunir empresas, empreendedores, pesquisadores, universidades, startups, estudantes, artistas e a comunidade.
Ao todo, serão 6 espaços temáticos, com iniciativas como a feira científica FIciências e o festival cultural FIMS, que promoverá apresentações musicais com artistas brasileiros sem custo em todas as noites do evento.