Drauzio Varella fará palestra gratuita no Iguassu Inova 2026 em Foz do Iguaçu

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Drauzio Varella está confirmado na 3ª edição do Iguassu Inova 2026, que acontecerá de 25 a 28 de novembro no Itaipu Parquetec, em Foz do Iguaçu. O médico fará uma palestra gratuita e o evento contará também com a empresária Ana Fontes. Serão 4 dias de programação com 6 espaços temáticos, incluindo feira científica e festival cultural.

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O renomado médico e escritor Drauzio Varella confirmou presença na 3ª edição do Iguassu Inova 2026, evento que será realizado entre os dias 25 e 28 de novembro no Itaipu Parquetec, em Foz do Iguaçu (PR).

Considerado uma das principais vozes da divulgação científica do país, colaborando para descomplicar temas relacionados à saúde, Drauzio apresentará uma palestra gratuita para o público do festival. Além dele, o evento já confirmou entre os palestrantes a empresária Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora.

Durante os 4 dias de programação, o Iguassu Inova 2026 deve reunir empresas, empreendedores, pesquisadores, universidades, startups, estudantes, artistas e a comunidade.

Ao todo, serão 6 espaços temáticos, com iniciativas como a feira científica FIciências e o festival cultural FIMS, que promoverá apresentações musicais com artistas brasileiros sem custo em todas as noites do evento.