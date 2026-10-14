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Cultura

Drauzio Varella fará palestra gratuita no Iguassu Inova 2026 em Foz do Iguaçu

Médico é confirmado como atração da 3ª edição do evento de tecnologia e inovação no Itaipu Parquetec

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 18h30
Homem idoso, calvo, com óculos de armação escura, veste suéter azul marinho listrado e camisa branca. Ele olha diretamente para frente, com expressão séria. Ao fundo, uma escada amarela e um pôster emoldurado.
Dr. Drauzio Varella (Instagram/Reprodução)
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Drauzio Varella fará palestra gratuita no Iguassu Inova 2026 em Foz do Iguaçu Priorize VEJA no Google

O renomado médico e escritor Drauzio Varella confirmou presença na 3ª edição do Iguassu Inova 2026, evento que será realizado entre os dias 25 e 28 de novembro no Itaipu Parquetec, em Foz do Iguaçu (PR).

Considerado uma das principais vozes da divulgação científica do país, colaborando para descomplicar temas relacionados à saúde, Drauzio apresentará uma palestra gratuita para o público do festival. Além dele, o evento já confirmou entre os palestrantes a empresária Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora.

Durante os 4 dias de programação, o Iguassu Inova 2026 deve reunir empresas, empreendedores, pesquisadores, universidades, startups, estudantes, artistas e a comunidade.

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Ao todo, serão 6 espaços temáticos, com iniciativas como a feira científica FIciências e o festival cultural FIMS, que promoverá apresentações musicais com artistas brasileiros sem custo em todas as noites do evento.

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