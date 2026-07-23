‘Dou muita força para quem não quer ser mãe’, diz Adriana Garambone
Aos 56 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), Adriana Garambone conversa sobre os temas levantados na peça Uma Vida de Amizade, em cartaz nos palcos cariocas ao lado de Silvia Pfeifer e Helena Fernandes. Entre os assuntos, ela fala da maternidade.
“Eu defendo muito as mulheres que optam por não ter filhos; acho que, cada vez mais, é super legítimo. Muitas vezes a gente vê essa discussão: ‘Mas não vai ter filho?’. Essa é uma decisão de cada um. Poderia não ter tido essa vontade e não ter filho hoje em dia, e não acho que seria uma coisa tão (triste). Não seria infeliz por isso. Dou muita força para quem não quer, para que não tenha, para que siga, porque a gente encontra na vida sempre um propósito. É muito cobrado da mulher, como se a mulher fosse obrigada a isso (à maternidade)”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação/ Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.