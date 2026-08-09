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Cultura

Dos EUA à Europa: onde estudam e o que cursam os filhos de milionários brasileiros

Escolha de Benício Huck pelo Brasil contrasta com a de outros herdeiros de artistas, atletas e empresários

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 16h00 | Atualizado em 10 ago 2026, 10h54
Luciano Huck, sorrindo, e seu filho, com cabelo loiro encaracolado, posam em um estádio de futebol americano lotado, ambos usando crachás de acesso. O placar eletrônico ao fundo mostra QTR 1 42:59.
Benício e Luciano Huck (Instagram/Divulgação)
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A aprovação de Benício Huck em Engenharia de Produção no Insper chamou atenção não apenas pela conquista, mas pela escolha. Enquanto o caçula de Luciano Huck e Angélica decidiu permanecer no Brasil para cursar o ensino superior — em uma faculdade cuja mensalidade gira em torno de 8 mil reais —, um número crescente de filhos de celebridades tem apostado em universidades de prestígio no exterior como primeiro passo da vida adulta.

O próprio irmão mais velho, Joaquim Huck, seguiu esse caminho ao entrar na Stern School of Business, da Universidade de Nova York (NYU), considerada uma das escolas de negócios mais prestigiadas dos Estados Unidos. A graduação na instituição pode ultrapassar 90 mil dólares por ano (cerca de 500 mil reais), sem considerar moradia e outras despesas. A universidade também foi escolhida por Sophia Raia, filha de Claudia Raia e Edson Celulari, que estuda Artes Cênicas, além de Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, e de Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, formado na faculdade.

A lista de herdeiros que buscaram uma formação internacional vai além. Filho de Ronaldo Fenômeno e de Michele Umezu, Alexander Nazário de Lima conseguiu uma bolsa de estudo para a Fordham University, em Nova York, no início do ano, onde a anuidade para alunos sem auxílio financeiro passa de 68 mil dólares (cerca de 380 mil reais). Já Sasha Meneghel, filha de Xuxa, construiu sua carreira na moda após estudar na Parsons School of Design, cuja graduação custa aproximadamente 62 mil dólares por ano (cerca de 340 mil reais).

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Os filhos de Gugu Liberato (1959-2019) também seguiram o caminho norte-americano. João Augusto Liberato cursou Administração no Rollins College, na Flórida, enquanto Marina Liberato estudou Cinema e Produção de TV na Biola University, na Califórnia, cuja anuidade supera 52 mil dólares. Já Vinícius Bonemer, filho de Fátima Bernardes e William Bonner, se formou em Engenharia na Télécom Paris, na França, e a irmã, Laura Bonemer, fez mestrado em Gestão Internacional de Recursos Humanos na Grenoble École de Management.

O movimento revela uma tendência entre famílias brasileiras de alta renda, que enxergam a graduação no exterior como um diferencial acadêmico e uma oportunidade de ampliar a rede de contatos em mercados globais. Nesse cenário, a decisão de Benício de permanecer no Brasil chama atenção por fugir do roteiro seguido por muitos herdeiros, inclusive dentro da própria família.

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