Dora e André se beijam: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 25
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 85 – terça-feira, 25
Pedro decide esperar Adriana na casa dela para descobrir o motivo de sua mentira. Adriana vende as joias para um sheik. Adriana conta a Pedro e à família sobre a herança que recebeu de Arthur e recebe o apoio do namorado ao comunicar sobre seu plano de vingança. Carmita conta a Tiago que Bruna irá se separar de Pedro. Adriana prevê que Bruna possa usar sua doença para evitar a separação. André avisa a Dora que saiu a data do julgamento de Ademir. Dora e André se beijam. Pedro fica surpreso com a visita de Pilar. Adriana procura Bruna.