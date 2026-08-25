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Cultura

Samuca conhece Tom-Tom: confira resumo de Por Você nesta terça, 25

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 14h00
Mulher negra de cabelos cacheados castanhos, sorrindo para a câmera, vestindo uniforme azul com gola vermelha e colar dourado com pingentes de bonecos. Fundo desfocado com tons claros e detalhes em vermelho
Lucy Ramos em 'Por Você' (Globo/Divulgação)
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Samuca conhece Tom-Tom: confira resumo de Por Você nesta terça, 25 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 08 – terça-feira, 25

Gabriel conta a Bela que deixou Vanessa. Lucas recebe Peixe e seus irmãos na escola novamente. Bela pede notícias das crianças ao diretor. Vanessa envia uma notícia falsa pra imprensa, a fim de comprometer Bela. Gabriel conversa com Leandra sobre a separação de Vanessa. Toy fica frustrado ao não conseguir se apresentar para Leandra. Lucas comenta com Bela que a denúncia pode ter sido motivada por vingança. Juarez se sensibiliza ao saber que os filhos de Juli estão em um abrigo. Samuca conhece Tom-Tom. Bela promete aos filhos de Juli que conseguirá a guarda deles. A obstetra suspeita de que Carmela esteja precisando de ajuda médica. Vanessa pede que Leandra interceda por ela junto a Gabriel. Bela descobre que foi denunciada como sequestradora de crianças.

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TAGS:
Globo
novela das sete
Resumo de novela
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