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Cultura

Donald Trump apoia a criação de uma ‘Lei Rouanet’ americana

Presidente dos Estados Unidos defendeu incentivo para incentivar a criação de empregos na indústria de TV e cinema

Por Ana Rita Fernandes 3 set 2026, 18h50
Donald Trump, com cabelos loiros e terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha, sentado à mesa com as mãos entrelaçadas, olhando para o lado direito da imagem. Ao fundo, uma cadeira de couro marrom e uma pessoa embaçada
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump  (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio à criação de uma lei semelhante a Lei Rouanet, responsável por instituir o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a mesma ideia de incentivar o desenvolvimento da sétima arte e da televisão do país. 

“O Congresso deve aprovar, imediatamente, um Incentivo Federal à Produção para criar empregos na indústria do entretenimento nos Estados Unidos”, escreveu o republicano em post na plataforma Truth Social, a rede social americana criada pela Trump Media & Technology Group.

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Sean Astin, atual presidente do SAG-AFTRA (Sindicato dos Atores dos Estados Unidos) parabenizou Trump por sua “liderança vocal e determinada”. “Pedir por incentivos fiscais federais para a produção é exatamente o que a indústria do entretenimento precisa”, afirmou o ator. A iniciativa também foi vista com bons olhos pelo Teamsters Local 399, que representa 6.500 profissionais da indústria cinematográfica da Califórnia e do Novo México, e a Iatse (International Alliance of Theatrical Stage Employees), que representa técnicos, artesãos e profissionais dos bastidores do audiovisual.

Apesar de Trump não ter dado detalhes sobre como seria essa legislação federal, o projeto já vem sendo trabalhado há algum tempo. Jon Voight, ator visto como o “embaixador especial” de Trump em Hollywood, mantém conversas com os sindicatos para tentar aprimorar a proposta, que é defendida também por democratas.

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Nos últimos anos, em uma tentativa de voltar a indústria hollywoodiana para  aposição de figura central da TV e do cinema, a Califórnia aumentou os incentivos estaduais oferecidos de US$ 330 milhões para US$ 750 milhões.

No Brasil, além da Lei Rouanet, a legislação conta com normas como a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, todos mecanismos de fomento e incentivo à cultura do país, em que o Governo oferece renúncia fiscal para empresas investirem em projetos culturais.

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