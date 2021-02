Donald Glover em nova fase: acordo milionário e projeto com filha de Obama

A criatividade do cantor e ator Donald Glover, 37, vai render novos frutos. Meio sumido desde Guava Island, filme com Rihanna no Amazon Prime Video, o artista americano voltou a ocupar o noticiário essa semana com novidades que vão desde um novo projeto roteirizado com a ajuda de Malia Obama, filha de Barack e Michelle Obama, até uma série inspirada no filme Sr. e Sra. Smith, em parceria com a estrela de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge.

Glover ganhou destaque mundial ao estrelar a série de humor Atlanta, sobre dois primos que sonham em se destacar no cenário rap da cidade que dá nome ao programa. Na música, ele fez bastante sucesso em 2018 com o alter-ego (agora aposentado) Childish Gambino. Na ocasião, o cantor causou furor com o clipe de This Is America. Nos quatro minutos de vídeo, ele resumiu as agruras sofridas pelos negros americanos nos últimos quatro séculos, desde a escravidão até o governo de Donald Trump. Segundo o artista, o mais recente álbum de Gambino, 3:15:20, lançado em março de 2020, foi o último sob a alcunha.

Segundo a revista americana The Hollywood Reporter o ator e produtor encerrou seu contrato com o canal FX, agora de propriedade da Disney, para fechar um acordo com a plataforma de streaming Amazon Prime Video, num valor milionário, que ultrapassa os oito dígitos. O irmão de Glover, Stephen, um dos roteiristas de Atlanta, também vai se mudar para a nova casa.

Na Amazon, Glover estaria desenvolvendo uma série chamada Hive, que gira em torno de uma mulher inspirada em Beyoncé. Entre os roteiristas está Malia Obama, filha de Barack e Michelle Obama. Ainda na Amazon, Glover anunciou a série Sr. e Sra. Smith, inspirado no filme de 2005, estrelado na época por Brad Pitt e Angelina Jolie. O novo casal, agora, será formado por ele e pela premiada atriz e roteirista Phoebe Waller-Bridge. A série está prevista para estrear em 2022.

Para os fãs de Atlanta (que está disponível na Netflix no Brasil), a incensada comédia vai continuar no canal FX, com a terceira e a quarta temporadas já confirmadas. As gravações deverão começar em março. As duas temporadas serão filmadas consecutivamente, para que retornem ao ar o mais rápido possível, já que o último episódio, na segunda temporada, foi ao ar em maio de 2018.