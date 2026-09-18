Dona Déa conta ter visto Paulo Gustavo três vezes após morte

Dona Déa revelou já ter visto Paulo Gustavo três vezes após a sua morte antes de entrar em cena no espetáculo Meu Filho é Um Musical, peça escrita em homenagem ao humorista. Ela contou sobre sua relação com o ator e o luto em uma entrevista a um canal do YouTube. O humorista morreu aos 42 anos em 2021, vítima de complicações da Covid-19. Na conversa, Déa diz que não é uma pessoa ligada a uma religião nem praticante de alguma fé, mas que “sente” muito as coisas.

“Sou muito sensitiva. Acho que todos nós que partimos, de alguma forma, estamos aqui. Sinto ele muito próximo. Tem momentos, vou até confessar para vocês, em que eu, no Rio, fazendo a sessão da peça, quando estou entrando para cantar, ele surge no palco e fica em pé na minha frente. Eu vi. Olhei e ele sorriu para mim. E cantei, mas eu o vi na minha frente. Depois aconteceu mais uma vez, e depois de novo. Três vezes isso aconteceu”.

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