Dolly Parton: relembre os principais filmes da estrela do country

Dolly Parton, uma das maiores lendas da música country, morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos. Com uma carreira que atravessou décadas, a cantora construiu um legado que vai muito além da música e também deixou sua marca no cinema.

Ao longo dos anos, Dolly mostrou versatilidade nas telonas, participando de musicais, comédias, romances e dramas. Entre personagens carismáticos e histórias emocionantes, a artista levou sua personalidade e seu talento para diferentes gêneros.

Relembre os principais filmes com Dolly Parton e veja onde assistir:

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Como Eliminar Seu Chefe (1980)

Disponível no Disney+

Sinopse: Três secretárias cansadas de lidar com um chefe machista, egoísta e mentiroso decidem se vingar. O plano sai do papel quando elas sequestram o executivo e passam a exigir melhorias no ambiente de trabalho.

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A Melhor Casa Suspeita do Texas (1982)

Disponível para aluguel no Prime Video ou YouTube

Sinopse: Mona (Dolly Parton) administra um tradicional bordel em uma pequena cidade do Texas e é respeitada pelos moradores. A situação muda quando um jornalista revela a existência do estabelecimento e um grupo passa a pressionar pelo seu fechamento.

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Rhinestone – Um Brilho na Noite (1984)

Indisponível

Sinopse: Jake Farris, uma cantora country, quer se livrar do contrato com seu empresário. Para conseguir a liberdade, ela aposta que consegue transformar um homem comum em uma estrela da música. O escolhido é Nick Martinelli, um taxista de Nova York que não gosta de música country.

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Jake leva Nick para o Tennessee, onde começa uma verdadeira transformação para ensiná-lo a cantar e se comportar como um artista.

Flores de Aço (1989)

Disponível para aluguel no Prime Video ou YouTube

Sinopse: M’Lynn é mãe de Shelby Eatenton, que está prestes a ficar noiva. Ao lado de amigas como Truvy Jones e Annelle Dupuy Desoto, ela acompanha os altos e baixos da filha, que enfrenta complicações de saúde. Entre momentos de alegria e tragédias, o grupo de mulheres fortalece seus laços de amizade.

Falando Francamente (1992)

Indisponível

Sinopse: Uma mulher deixa a vida em uma pequena cidade para tentar a sorte em Chicago, onde acaba se tornando uma personalidade de destaque como apresentadora de um programa de rádio.

As Aventuras de Frank McKlusky (2002)

Indisponível

Sinopse: Um investigador de seguros excêntrico e solitário leva o trabalho a sério demais. Quando seu colega é assassinado, ele decide investigar o caso por conta própria, utilizando uma série de disfarces e métodos pouco convencionais.

Gnomeu e Julieta (2011)

Disponível no Disney+

Sinopse: Gnomeu e Julieta são dois anões de jardim cujas famílias vivem em constante rivalidade. Quando os dois se apaixonam, precisam enfrentar a oposição dos familiares e diversos obstáculos para ficarem juntos.

Canção do Coração (2012)

Disponível para aluguel no Prime Video ou YouTube

Sinopse: Em uma pequena cidade da Geórgia, G.G. Sparrow (Dolly Parton) e Vi Rose Hill unem forças para disputar uma competição nacional de corais. Para chegar à vitória, as duas precisam deixar as diferenças de lado e aprender a trabalhar em equipe.

Natal com Dolly Parton (2020)

Disponível na Netflix

Sinopse: Às vésperas do Natal, uma mulher chega a uma pequena cidade com a intenção de vender as terras herdadas do pai. No entanto, a música, as memórias e a magia do Natal fazem com que ela comece a repensar seus planos.