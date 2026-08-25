Dolly Parton fez pedido ao sobrinho sobre como gostaria de morrer

Considerada uma das maiores vozes da música country, Dolly Parton morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos. O anúncio foi feito por seu sobrinho e chefe de segurança, Bryan Seaver, em vídeo compartilhado no perfil oficial da cantora no Instagram. No comunicado, ele revelou uma conversa que teve com a artista a respeito de sua morte.

“Dolly viveu na luz e agora está nos braços de Jesus, certamente ao lado de Carl, de seus pais e de inúmeros outros que a assistiram e a aguardaram no céu”, começou. “Dolly me ligou e disse que desejava descansar em uma linda cama de algodão, porque, depois de uma vida usando pesados paetês, finalmente merecia estar confortável e descansar um pouco”, continuou ele. “Descanse em paz, tia Dolly. Que Deus abençoe Dolly Parton e que Deus abençoe todos vocês”, concluiu.

A causa da morte da veterana ainda não foi confirmada, mas Parton vinha cancelando uma série de shows desde 2025 devido a problemas não especificados de saúde. De acordo com informações do TMZ, ela desmarcou repentinamente uma apresentação no parque Dollywood no início de agosto, após recomendações médicas para não viajar enquanto lidava com tonturas ocasionais e desidratação. Anteriormente, ela também já havia mencionado problemas nos sistemas imunológico e digestivo, além de pedras nos rins e complicações decorrentes de seus medicamentos.

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