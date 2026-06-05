O Instituto Capobianco recebe dois importantes nomes da dança no Brasil, Cristian Duarte e Beatriz Sano, em uma residência artística inédita que integra Tectônica, nova programação dedicada à dança contemporânea que se estrutura como um espaço contínuo de pesquisa, criação e desenvolvimento de linguagem, com ocupação simultânea, ao longo de julho.

Cristian e Beatriz desenvolvem trajetórias distintas e complementares na dança contemporânea, ambas marcadas pela investigação do corpo em relação com o movimento, a linguagem e a criação em processos colaborativos.

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Beatriz atua como coreógrafa, dançarina, professora e pesquisadora. Com sua companhia Beatriz Sano & Parcerias, desenvolve trabalhos com ênfase nas relações entre voz e movimento, em parcerias contínuas com artistas como Eduardo Fukushima, Júlia Rocha e Isabel Ramos Monteiro. Já Cristian constrói uma prática voltada à criação de plataformas independentes de experimentação em dança, articulando projetos, formações e processos coletivos por meio de sua companhia na cidade de São Paulo.

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A iniciativa inaugura uma ocupação artística em que processos de criação, convivência e apresentação se entrelaçam, marcando a primeira produção autoral do Instituto Capobianco após sua reabertura.