Documentário dá dor de cabeça para Musk ao expor polêmicas do bilionário

Elon Musk não está em um de seus melhores momentos. Além de amargar uma perda progressiva de sua fortuna, e de cair de gaiato na batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard, o bilionário ganhou uma nova dor de cabeça com o documentário do Channel 4, Elon Musk: Superhero or Supervillain?, que o fez perder seguidores nas redes socais.

Focado na vida do dono da Tesla, a produção destaca as conquistas de Musk, mas disseca não apenas sua carreira, como também as controvérsias em torno do magnata da tecnologia, como seus rompantes nas redes sociais. Recentemente, ele gerou controvérsia no Twitter ao questionar a eficácia das vacinas e dar espaço para temas endossados pela supremacia branca.

Outro ponto investigado pela produção é um processo multimilionário que a Tesla enfrenta por alegações de racismo. Em fevereiro, mais de 4.000 ex-empregados e atuais funcionários da Tesla entraram em um processo contra a companhia por discriminação racial. Segundo jornal Los Angeles Times, que denunciou o caso, os funcionários não-brancos da empresa ouviam xingamentos racistas, eram segregados e recebiam tarefas braçais mais pesadas, além de terem promoções dificultadas.

Nas redes socais, parte do público afirmou que desconhecia algumas das polêmicas até assistirem ao documentário. “Deixando de seguir Elon Musk imediatamente depois de assistir a Elon Musk: super-herói ou supervilão. #FuncionáriosNegrosImportam”, escreveu um espectador. “Espere ouvir termos racistas em Elon Musk: super-herói ou supervilão, denunciou outro. “Sempre pensei que ele fosse um idiota. Agora tenho certeza”, complementou.