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Cultura

Documentário com imagem de Trump enfrenta restrições e chega ao Brasil

Produção chilena sobre os impactos da exploração de carvão teve monetização suspensa no YouTube

Por Giovanna Fraguito 9 nov 2026, 12h40
Documentário 'Sujetos de desecho: Transición Injusta'
Documentário 'Sujetos de desecho: Transición Injusta' (Reprodução/Divulgação)
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O documentário chileno Sujetos de desecho: Transición Injusta, dirigido por Ladislao Palma, será exibido no Brasil na segunda-feira, 23, após enfrentar restrições no YouTube. Segundo os produtores, a inclusão de uma imagem de um discurso do presidente americano Donald Trump, 80, provocou a suspensão da monetização da obra. Mesmo após a retirada do trecho, as limitações publicitárias permaneceram, dificultando a distribuição do filme independente. Não há confirmação de interferência direta do governo americano na decisão da plataforma.

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Produzido pela coalizão ambiental Chao Carbón, o documentário retrata as chamadas “zonas de sacrifício” no Chile, regiões marcadas pelos impactos da exploração de carvão. A produção apresenta duas realidades: Huasco, onde usinas termelétricas continuam em funcionamento, e Tocopilla, que teve seis unidades fechadas, mas ainda enfrenta problemas ambientais e de saúde pública decorrentes da atividade.

A exibição será realizada na pré-abertura do 2º Congresso Internacional Transição Justa, promovido pelo Instituto Internacional Arayara, em Porto Alegre. Após a sessão, Palma participará de um debate sobre os desafios da transição energética, ao lado de especialistas e ativistas ambientais, entre eles Cristina Ruiz Montenegro, que atua há mais de vinte anos na defesa de comunidades afetadas pela poluição no Chile. A sessão terá entrada gratuita e acontecerá às 18h, no Café Coworking Tecnopuc, na PUCRS, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Instituto Internacional Arayara.

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