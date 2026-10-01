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Cultura

Documentário brasileiro revela segredos de J. R. R. Tolkien, autor de ‘Senhos dos Anéis’

'Uma Odisseia Criativa' levou os diretores Érico Borgo e Laís Almeida em viagem que passou pelo Reino Unido, França e Suíça

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 15h39
Homem barbudo de óculos e camiseta branca sentado à mesa de madeira, com um copo de cerveja escura à frente, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, uma luminária acesa e uma janela com livros
Érico Borgo no documentário 'Uma Odisseia Criativa: Em Busca de Tolkien' (//Divulgação)
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Ao longo de 60 dias, a equipe brasileira do documentário Uma Odisseia Criativa: Em Busca de Tolkien percorreu cerca de 4 500 quilômetros dentro da Inglaterra para remontar a vida do lendário escritor britânico John Ronald Reuel Tolkien, conhecido mundialmente como J. R. R. Tolkien devido ao sucesso colossal da saga O Senhor dos Anéis, além dos romances derivados O Hobbit e O Silmarillion.

Dirigido por Érico Borgo — um dos fundadores do portal Omelete — e sua sócia Laís Almeida, o longa também passa pela França e Suíça, com a promessa de ser não só “um retrato do autor”, como resultado de “uma inquietação pessoal” do cineasta, que enxerga em Tolkien um exemplo de criatividade e imaginação necessário em um “mundo cada vez mais acelerado por algoritmos”.

O documentário tem sido exibido em sessões especiais desde que O Hobbit completou 89 anos de publicação, em 21 de setembro, e estreia oficialmente na próxima terça-feira, 13. Para além do filme, Borgo narra um audiolivro homônimo sobre o escritor na plataforma Audible.

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