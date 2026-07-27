Doce Maravilha 2026 promete três dias de encontros inesquecíveis da MPB

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O Festival Doce Maravilha chega ao Rio de Janeiro de 7 a 9 de agosto, no Jockey Club, para sua 4ª edição. O evento celebra a música nacional com encontros inéditos, como Paulinho da Viola e Maria Bethânia, Caetano Veloso e Emicida, além de Fresno e Nova Orquestra. Uma experiência cultural imperdível!

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Entre os dias 7, 8 e 9 de agosto, a música toma conta do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, com a quarta edição do Festival Doce Maravilha. O evento aposta em encontros inéditos no palco, além de proporcionar experiências que conectam o público à tradição e à contemporaneidade da cultura nacional.

Entre os destaques do line-up está a banda Fresno, que, na sexta-feira (07/08), celebra 10 anos do álbum A Sinfonia de Tudo Que Há ao lado da Nova Orquestra. No sábado (08/08), Paulinho da Viola canta com Maria Bethânia. Já no domingo (09/08), o comando da festa fica com Caetano Veloso, em um show que tem o rapper Emicida como convidado.

O festival ainda traz Chico Chico em uma homenagem a Belchior (com participação de Juliana Linhares), Os Paralamas do Sucesso tocando o icônico álbum Selvagem? (que completa 40 anos) e Sandra Sá, que apresenta as canções do seu aclamado registro homônimo de 1986, repleto de sucessos como “Retratos e Canções”, “Joga Fora” e “Solidão”. Além de muitas outras atrações, o evento terá, pela primeira vez, um show importado diretamente da Bahia: o grupo Cortejo Afro convida Luedji Luna e a cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes para exaltar a riqueza da música baiana.

A curadoria é assinada pelo jornalista e compositor Nelson Motta, enquanto a realização é de Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track, produtora responsável por trazer ao Rio de Janeiro nomes como Madonna, Lady Gaga e Shakira. Para o executivo, a quarta edição marca uma nova fase na história do festival. “O Doce Maravilha nasceu como uma celebração da música brasileira e agora amplia seu olhar para se afirmar também como uma festa da cultura brasileira”, afirma.

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Os ingressos já podem ser adquiridos no site da Ingresse. Abaixo a programação completa dos três dias de festival:

07/08 (Sexta-feira)

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Fresno celebra 10 anos de “A Sinfonia de Tudo Que Há” com Nova Orquestra

Raimundos convida Charlie Brown Jr. (Thiago Castanho & Marcão Britto)

DIBOB celebra 25 anos com Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Diego Miranda & Dedé Teicher

DJs: DJ Julia Barros, Melton Sello DJ Set

08/08 (Sábado)

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Paulinho da Viola convida Maria Bethânia

Bloco do Silva

Chico Chico celebra Belchior (part. Juliana Linhares )

Leci Brandão & Rappin’ Hood

Cortejo Afro recebe Luedji Luna & Margareth Menezes

Amanda Magalhães

DJs: Larinhx, Só Lyma, Yasmin Lisboa, Man From Rio, Mango DJ Set, Nelson Motta & Lou Cascudo (Noites Tropicais DJ Set)

09/08 (Domingo)

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Caetano Veloso convida Emicida

Os Paralamas do Sucesso celebram 40 anos de “Selvagem?”

Falamansa recebe Ruan Vitor Vaqueirinho

Sandra Sá celebra 40 anos do álbum “Sandra Sá” (1986)

Academia da Berlinda celebra 10 anos de “Nada Sem Ela” (part. Louise )

Nova Orquestra celebra 20 anos de “Bloco do Eu Sozinho”

DJs: Bia Marques, Yasmin Vilhena, Rafa Canholato B2B Babi Facchinetti, Tropicals, Nelson Motta & Lou Cascudo (Noites Tropicais DJ Set)