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Cultura

Doce Maravilha 2026 promete três dias de encontros inesquecíveis da MPB

Festival no Jockey Club aposta na mistura de gerações com Caetano, Emicida, Bethânia e tributos marcantes em agosto

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 18h01 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h51
Palco de festival Doce Maravilha com telão exibindo estrela laranja e o nome do evento, com público em frente. Ao fundo, o Corcovado com o Cristo Redentor no topo, sob céu azul
 (.//Divulgação)
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Doce Maravilha 2026 promete três dias de encontros inesquecíveis da MPB Priorizar nos meus resultados Google

Entre os dias 7, 8 e 9 de agosto, a música toma conta do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, com a quarta edição do Festival Doce Maravilha. O evento aposta em encontros inéditos no palco, além de proporcionar experiências que conectam o público à tradição e à contemporaneidade da cultura nacional.

Entre os destaques do line-up está a banda Fresno, que, na sexta-feira (07/08), celebra 10 anos do álbum A Sinfonia de Tudo Que Há ao lado da Nova Orquestra. No sábado (08/08), Paulinho da Viola canta com Maria Bethânia. Já no domingo (09/08), o comando da festa fica com Caetano Veloso, em um show que tem o rapper Emicida como convidado.

O festival ainda traz Chico Chico em uma homenagem a Belchior (com participação de Juliana Linhares), Os Paralamas do Sucesso tocando o icônico álbum Selvagem? (que completa 40 anos) e Sandra Sá, que apresenta as canções do seu aclamado registro homônimo de 1986, repleto de sucessos como “Retratos e Canções”, “Joga Fora” e “Solidão”. Além de muitas outras atrações, o evento terá, pela primeira vez, um show importado diretamente da Bahia: o grupo Cortejo Afro convida Luedji Luna e a cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes para exaltar a riqueza da música baiana.

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A curadoria é assinada pelo jornalista e compositor Nelson Motta, enquanto a realização é de Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track, produtora responsável por trazer ao Rio de Janeiro nomes como Madonna, Lady Gaga e Shakira. Para o executivo, a quarta edição marca uma nova fase na história do festival. “O Doce Maravilha nasceu como uma celebração da música brasileira e agora amplia seu olhar para se afirmar também como uma festa da cultura brasileira”, afirma.

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Os ingressos já podem ser adquiridos no site da Ingresse. Abaixo a programação completa dos três dias de festival:

07/08 (Sexta-feira)

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  • Fresno celebra 10 anos de “A Sinfonia de Tudo Que Há” com Nova Orquestra

  • Raimundos convida Charlie Brown Jr. (Thiago Castanho & Marcão Britto)

  • DIBOB celebra 25 anos com Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Diego Miranda & Dedé Teicher

  • DJs: DJ Julia Barros, Melton Sello DJ Set

08/08 (Sábado)

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  • Paulinho da Viola convida Maria Bethânia

  • Bloco do Silva

  • Chico Chico celebra Belchior (part. Juliana Linhares)

  • Leci Brandão & Rappin’ Hood

  • Cortejo Afro recebe Luedji Luna & Margareth Menezes

  • Amanda Magalhães

  • DJs: Larinhx, Só Lyma, Yasmin Lisboa, Man From Rio, Mango DJ Set, Nelson Motta & Lou Cascudo (Noites Tropicais DJ Set)

09/08 (Domingo)

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  • Caetano Veloso convida Emicida

  • Os Paralamas do Sucesso celebram 40 anos de “Selvagem?”

  • Falamansa recebe Ruan Vitor Vaqueirinho

  • Sandra Sá celebra 40 anos do álbum “Sandra Sá” (1986)

  • Academia da Berlinda celebra 10 anos de “Nada Sem Ela” (part. Louise)

  • Nova Orquestra celebra 20 anos de “Bloco do Eu Sozinho”

  • DJs: Bia Marques, Yasmin Vilhena, Rafa Canholato B2B Babi Facchinetti, Tropicals, Nelson Motta & Lou Cascudo (Noites Tropicais DJ Set)

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