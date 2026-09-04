Do pop egípcio ao eletrônico, as atrações ‘escondidas’ do Rock in Rio 2026

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Além dos grandes nomes como Elton John e Foo Fighters, o Rock in Rio 2026 reserva pérolas musicais nos palcos secundários. De Paulinho Moska a Mohamed Ramadan, passando por Mart’nália, PJ Morton, Bhaskar e Lourena, a coluna GENTE destaca seis atrações imperdíveis que prometem surpreender o público e expandir horizontes musicais.

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Embora conte com nomes de peso como Elton John e Foo Fighters<span< span=””> na posição de headliners, a edição de 2026 do Rock in Rio não tem sua atratividade restrita ao palco principal. Da música eletrônica ao pop egípcio, o festival tem uma infinidade de pérolas escondidas nos palcos secundários com o potencial de, para além de agradar àqueles que já as conhecem, capturar novos fãs. A coluna GENTE lista seis atrações que são boas apostas de diversão fora do radar. </span<>

Paulinho Moska

Rebento da fértil cena do rock brasileiro nos anos 80, Paulinho Moska é dono de uma extensa trajetória na música nacional. Iniciando como vocalista do Inimigos do Rei e posteriormente partindo para carreira solo, o cantor se tornou conhecido por hits marcantes como Pensando em Você e O Último Dia. Em 2026, Paulinho se prepara para sua terceira apresentação no Rock in Rio e adiantou com exclusividade à coluna GENTE que pretende homenagear grandes artistas femininas em seu show. Paulinho Moska se apresenta no dia 4 de setembro, no palco Global Village.

Mohamed Ramadan

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De longe um dos nomes mais alternativos do festival, o egípcio Mohamed Ramadan desembarca no Rio para demonstrar ao público brasileiro a razão pela qual é considerado um dos principais nomes do entretenimento do mundo árabe. Reunindo hits como 400;”<span< span=””> e <span< span=””>Number One</span<>, que somam bilhões de visualizações, o cantor varia entre o pop árabe e um moderno hip-hop para fornecer ao público uma experiência ímpar. Mohamed se apresenta no dia 6 de setembro, no palco Global Village. </span<>

Mart’nália

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Filha do célebre sambista Martinho da Vila, Mart’nália cresceu mergulhada em um ambiente extremamente musical, de modo que não foi surpreendente quando ela própria decidiu seguir uma carreira artística. Com mais de 10 álbuns lançados, a carioca não se restringe ao gênero musical do pai e é conhecida por se aventurar em estilos diferentes, desde o pagode até o rock, de modo que os fãs podem ser surpreendidos durante a apresentação da artista. Mart’nália se apresenta no dia 7 de setembro, no palco Favela.

PJ Morton

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Embora o Maroon 5 esteja confirmado como um dos headliners do dia 12 de setembro, os fãs podem curtir um esquenta antes do show curtindo a apresentação solo do tecladista da banda, PJ Morton. Natural de Nova Orleans, Morton estreia no Rock in Rio um dia antes de seus companheiros e deve apresentar uma melodia diferente do tradicional pop da banda, sendo mais voltada para o R&B e soul. PJ Morton se apresenta no dia 11 de setembro, no palco Sunset.

Bhaskar

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Embora boa parte do grande público conheça mais seu irmão famoso, Alok, a qualidade de Bhaskar à frente de um mixer não deve ser subestimada de forma alguma. Aos 35 anos, o goiano é uma das maiores referências brasileiras dentro da música eletrônica e responsável pela popularização do estilo brazilian bass ao lançar músicas de sucesso, como Infinity e <span< span=””>Fuego</span<><span< span=””>. Bhaskar se apresenta no dia 12 de setembro, no palco New Dance Order. </span<>

Lourena

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Criada em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a rapper Lourena ganhou projeção nacional em 2020, quando explodiu ao participar do hit Poesia Acústica 9, colaborando com grandes nomes do gênero, como Djonga<span< span=””> e </span<>Filipe Ret. Dona de um estilo que mistura rap e R&B com pitadas de MPB, a carioca mantém uma identidade musical bastante singular e promete conquistar novos fãs. Lourena se apresenta no dia 13 de setembro, no palco Supernova.

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