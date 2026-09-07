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Cultura

Do pagode para o soul: Péricles homenageia Motown no Rock in Rio

Cantor abriu apresentação com clássico do Jackson 5, celebrando a lendária gravadora que revelou nomes como Diana Ross e Marvin Gaye

Por Lucas Almeida 7 set 2026, 20h12 | Atualizado em 7 set 2026, 20h29
Homem negro de barba grisalha e fones de ouvido, sorrindo e olhando para a câmera, usando um casaco estampado com rostos em preto e branco. Ele está em um palco escuro com estruturas metálicas azuis iluminadas e instrumentos musicais cobertos por lonas pretas ao fundo
Péricles no Rock in Rio 2026 (@pericles/Instagram)
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Péricles subiu ao Palco Sunset nesta segunda-feira, 7, para apresentar um show inédito. Conhecido pelo pagode, o paulistano fez uma homenagem à Motown, lendária gravadora que revelou nomes como Diana Ross, Marvin Gaye, Stevie Wonder e Michael Jackson.

Usando uma capa com o rosto dos artistas norte-americanos estampados, Péricles abriu a apresentação com I Want You Back, do Jackson 5. O repertório foi todo cantado em inglês, com auxílio de telas escondidas no palco com as letras, recurso comum mesmo para artistas cantando o próprio repertório. O idioma estrangeiro não ficou preso às letras: Péricles soltou frases como “thank you” e “c’mon” (“obrigado” e “vamos lá”, em português) entre as faixas.

A ideia do show para o Rock in Rio surgiu depois que Péricles apresentou músicas em inglês no The Town de 2025, incluindo Stand by Me, gravada originalmente por Ben E. King em 1962. “Estou extremamente feliz com esse momento”, disse o cantor no Rock in Rio, agradecendo a Zé Ricardo, curador do festival responsável pela ideia do projeto.

Fundada em 1959 em Detroit, a Motown tinha o objetivo inicial de criar música de artistas negros que fosse popular, de alta qualidade e que agradasse a todos os públicos. O selo revelou e projetou artistas que definiram o soul e pop nas décadas seguintes, com um estilo próprio de produção conhecido como “Motown Sound”. As canções eram marcadas por melodias simples e cativantes, bases rítmicas fortes com bateria e baixo em destaque, arranjos de cordas e backing vocal, tudo pensado para ter a maior aceitação nas rádios.

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Entre as faixas escolhidas por Péricles para a homenagem, estavam How Sweet It Is (to Be Loved by You) e Let’s Get It On, interpretadas por Marvin Gaye, My Girl, do The Temptations, I’ll Be There, do The Jackson 5, e For Once in My Life, do Stevie Wonder.

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Música Pop
Rock in Rio
Soul Music
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