🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

Do mesmo diretor de ‘Nosso Lar’, filme espírita ‘The Fox Sisters’ ganha data de estreia

Produção chega aos cinemas do Brasil em setembro, conforme informação exclusiva de VEJA

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 09h00
Cinco mulheres com trajes de época posam em um salão. Duas jovens usam vestidos xadrez marrom e toucas, ladeando uma mulher de preto com chapéu. À esquerda, outra mulher de vestido marrom com detalhes dourados e chapéu com pena. À direita, uma mulher de vestido laranja com detalhes dourados e chapéu marrom com pena. Todas têm expressões sérias
Imagem de ‘The Fox Sisters’ (//Divulgação)
Continua após publicidade
Do mesmo diretor de ‘Nosso Lar’, filme espírita ‘The Fox Sisters’ ganha data de estreia Priorizar nos meus resultados Google

Do mesmo diretor da saga Nosso Lar — o carioca Wagner de Assis —, o filme espírita The Fox Sisters chegará aos cinemas do Brasil em 24 de setembro, como confirmou a distribuidora Film Connection a VEJA.

A nova empreitada do cineasta é uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos, tem diálogos em inglês e conta a história das americanas Kate, Maggie e Leah Fox, três irmãs tidas como precursoras da doutrina religiosa pelo uso das chamadas mesas girantes — nas quais os participantes colocam as mãos sobre uma mesa para estabelecer contato com os espíritos.

Ambientada no século XIX, em uma região rural, a produção foi rodada em casarões do Rio de Janeiro e em fazendas antigas dos Estados Unidos. O elenco é multinacional, sendo as atrizes americanas Jamie Hughes, Sionne Elise e Marie Mchugh encarregadas dos papéis das protagonistas. Entre os brasileiros estão nomes como André Torquato e Lua Blanco.

Continua após a publicidade

Diz a história que, ao migrar do Canadá para os Estados Unidos, o clã se estabeleceu em uma casa com fama de assombrada. Um dia, Kate e Maggie, ainda adolescentes, responderam aos barulhos constantes perguntando se elas eram de alguém. Ao firmar contato com o além, descobriram se tratar de um comerciante que fora assassinado naquela casa.

Siga
Continua após a publicidade

Imagine essas jovens na costa Leste dos Estados Unidos, profundamente tradicional, se comunicando com espíritos? Tudo parecia magia ou invenção. Elas foram investigadas ao extremo e ainda sofreram com as dificuldades internas, comuns a uma família assolada por esses fenômenos. Tiveram o peso do preconceito, do medo, de uma sociedade estritamente conservadora”, ponderou Wagner de Assis em comunicado.

Continua após a publicidade

The Fox Sisters é uma produção da Cinética Filmes em parceria com a Buena Vista Internacional.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Cinema
Cinema Brasileiro
Em Cartaz
Espiritismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).