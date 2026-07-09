Do mesmo diretor de ‘Nosso Lar’, filme espírita ‘The Fox Sisters’ ganha data de estreia

Do mesmo diretor da saga Nosso Lar — o carioca Wagner de Assis —, o filme espírita The Fox Sisters chegará aos cinemas do Brasil em 24 de setembro, como confirmou a distribuidora Film Connection a VEJA.

A nova empreitada do cineasta é uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos, tem diálogos em inglês e conta a história das americanas Kate, Maggie e Leah Fox, três irmãs tidas como precursoras da doutrina religiosa pelo uso das chamadas mesas girantes — nas quais os participantes colocam as mãos sobre uma mesa para estabelecer contato com os espíritos.

Ambientada no século XIX, em uma região rural, a produção foi rodada em casarões do Rio de Janeiro e em fazendas antigas dos Estados Unidos. O elenco é multinacional, sendo as atrizes americanas Jamie Hughes, Sionne Elise e Marie Mchugh encarregadas dos papéis das protagonistas. Entre os brasileiros estão nomes como André Torquato e Lua Blanco.

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Diz a história que, ao migrar do Canadá para os Estados Unidos, o clã se estabeleceu em uma casa com fama de assombrada. Um dia, Kate e Maggie, ainda adolescentes, responderam aos barulhos constantes perguntando se elas eram de alguém. Ao firmar contato com o além, descobriram se tratar de um comerciante que fora assassinado naquela casa.

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“Imagine essas jovens na costa Leste dos Estados Unidos, profundamente tradicional, se comunicando com espíritos? Tudo parecia magia ou invenção. Elas foram investigadas ao extremo e ainda sofreram com as dificuldades internas, comuns a uma família assolada por esses fenômenos. Tiveram o peso do preconceito, do medo, de uma sociedade estritamente conservadora”, ponderou Wagner de Assis em comunicado.

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The Fox Sisters é uma produção da Cinética Filmes em parceria com a Buena Vista Internacional.

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