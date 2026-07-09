Do mesmo diretor de ‘Nosso Lar’, filme espírita ‘The Fox Sisters’ ganha data de estreia
Produção chega aos cinemas do Brasil em setembro, conforme informação exclusiva de VEJA
Do mesmo diretor da saga Nosso Lar — o carioca Wagner de Assis —, o filme espírita The Fox Sisters chegará aos cinemas do Brasil em 24 de setembro, como confirmou a distribuidora Film Connection a VEJA.
A nova empreitada do cineasta é uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos, tem diálogos em inglês e conta a história das americanas Kate, Maggie e Leah Fox, três irmãs tidas como precursoras da doutrina religiosa pelo uso das chamadas mesas girantes — nas quais os participantes colocam as mãos sobre uma mesa para estabelecer contato com os espíritos.
Ambientada no século XIX, em uma região rural, a produção foi rodada em casarões do Rio de Janeiro e em fazendas antigas dos Estados Unidos. O elenco é multinacional, sendo as atrizes americanas Jamie Hughes, Sionne Elise e Marie Mchugh encarregadas dos papéis das protagonistas. Entre os brasileiros estão nomes como André Torquato e Lua Blanco.
Diz a história que, ao migrar do Canadá para os Estados Unidos, o clã se estabeleceu em uma casa com fama de assombrada. Um dia, Kate e Maggie, ainda adolescentes, responderam aos barulhos constantes perguntando se elas eram de alguém. Ao firmar contato com o além, descobriram se tratar de um comerciante que fora assassinado naquela casa.
“Imagine essas jovens na costa Leste dos Estados Unidos, profundamente tradicional, se comunicando com espíritos? Tudo parecia magia ou invenção. Elas foram investigadas ao extremo e ainda sofreram com as dificuldades internas, comuns a uma família assolada por esses fenômenos. Tiveram o peso do preconceito, do medo, de uma sociedade estritamente conservadora”, ponderou Wagner de Assis em comunicado.
The Fox Sisters é uma produção da Cinética Filmes em parceria com a Buena Vista Internacional.
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