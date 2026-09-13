Do flop ao topo: Zara Larsson volta ao Rock in Rio com engajamento em alta

Zara Larsson, que começou a fazer sucesso em 2015, teve dificuldade de voltar ao topo das paradas após a pandemia de Covid. Dois anos depois da primeira vez no Rock in Rio, em 2024, antes como uma das atrações no Palco Mundo, a cantora retorna para ser headliner no Sunset neste domingo, 13.

Revelada no programa de talentos sueco Talang, em 2012, a cantora demorou apenas três anos para estourar no mundo. Com os singles Lush Life e Symphony, colaboração com DJ Clean Bandit, ela conseguiu colocar o nome no topo. Dois anos depois, em 2017, com o álbum So Good, os hits Never Forget You e Ain’t My Fault, ajudaram a continuar o trabalho da artista em alta, até a chegada da pandemia.

Apesar de ter lançado um disco bom, em 2021, o Poster Girl, e ter investido na carreira, não conseguiu cativar os ouvidos do público de novo. Até que em 2024, uma trend no TikTok com Symphony viralizou. O vídeo era simples, o usuário colocava alguma situação negativa, com um fundo colorido, cheio de golfinhos, peixes e um céu ensolarado. Outros artistas poderiam ter achado engraçado e entrado um pouco na onda, sem ligar para o momento, mas Zara viu aquela situação como uma oportunidade de voltar a fazer sucesso – e investiu em peso na estética.

No ano seguinte, lançou Midnight Sun. O disco fez sucesso, por ser um projeto cativante, mas também por apresentar a mesma estética que a fez reaparecer na indústria. O público abraçou os figurinos, maquiagens e cores chamativas, tornando a produção ainda mais famosa. Neste domingo, 13, a Cidade do Rock deve ter uma parcela de pessoas com roupas que representam essa estética colorida.

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Outro fator essencial foi a mudança de coreografia de Lush Life. Larsson transformou a canção em um momento entre ela e os fãs, com uma dança divertida, que boa parte dos jovens passou a reproduzir nas redes sociais. Assim, com um marketing muito bem feito, Zara retorna ao Rock in Rio com público mais animado e encantado por ela. Tudo pelo engajamento.

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