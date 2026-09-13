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Cultura

Do flop ao topo: Zara Larsson volta ao Rock in Rio com engajamento em alta

Cantora sueca cantou no festival em 2024

Por Tatiana Moura 13 set 2026, 14h00
In this image released on December 31, 2025, Zara Larsson performs onstage at "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest" 2026. (Photo by Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images)
Zara Larsson (Gilbert Flores/Getty Images)
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Zara Larsson, que começou a fazer sucesso em 2015, teve dificuldade de voltar ao topo das paradas após a pandemia de Covid. Dois anos depois da primeira vez no Rock in Rio, em 2024, antes como uma das atrações no Palco Mundo, a cantora retorna para ser headliner no Sunset neste domingo, 13.

Revelada no programa de talentos sueco Talang, em 2012,  a cantora demorou apenas três anos para estourar no mundo. Com os singles Lush Life e Symphony, colaboração com DJ Clean Bandit, ela conseguiu colocar o nome no topo. Dois anos depois, em 2017, com o álbum So Good, os hits Never Forget You e Ain’t My Fault, ajudaram a continuar o trabalho da artista em alta, até a chegada da pandemia.

Apesar de ter lançado um disco bom, em 2021, o Poster Girl, e ter investido na carreira, não conseguiu cativar os ouvidos do público de novo. Até que em 2024, uma trend no TikTok com Symphony viralizou. O vídeo era simples, o usuário colocava alguma situação negativa, com um fundo colorido, cheio de golfinhos, peixes e um céu ensolarado. Outros artistas poderiam ter achado engraçado e entrado um pouco na onda, sem ligar para o momento, mas Zara viu aquela situação como uma oportunidade de voltar a fazer sucesso – e investiu em peso na estética.

No ano seguinte, lançou Midnight Sun. O disco fez sucesso, por ser um projeto cativante, mas também por apresentar a mesma estética que a fez reaparecer na indústria. O público abraçou os figurinos, maquiagens e cores chamativas, tornando a produção ainda mais famosa. Neste domingo, 13, a Cidade do Rock deve ter uma parcela de pessoas com roupas que representam essa estética colorida. 

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Outro fator essencial foi a mudança de coreografia de Lush Life. Larsson transformou a canção em um momento entre ela e os fãs, com uma dança divertida, que boa parte dos jovens passou a reproduzir nas redes sociais. Assim, com um marketing muito bem feito, Zara retorna ao Rock in Rio com público mais animado e encantado por ela. Tudo pelo engajamento.

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