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Cultura

Do filho de Adriana Esteves ao de Tato Gabus Mendes: a nova leva de ‘nepo babies’

Filhos de celebridades conquistam espaço nas passarelas internacionais e nas produções brasileiras

Por Giovanna Fraguito 18 out 2026, 08h00
Ella Bleu Travolta e Luiza Gabus Mendes
Ella Bleu Travolta e Luiza Gabus Mendes (Reprodução/Instagram)
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Do filho de Adriana Esteves ao de Tato Gabus Mendes: a nova leva de ‘nepo babies’ Priorize VEJA no Google

Os sobrenomes já são conhecidos, mas os rostos começam agora a ganhar os holofotes. Uma nova geração de nepo babies, como são chamados os filhos de celebridades que seguem os passos dos pais, vem conquistando espaço nas passarelas internacionais e nas produções de televisão.

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Na última Semana de Moda de Paris, herdeiras de Heidi Klum, Stephanie Seymour, Meryl Streep e John Travolta marcaram presença em desfiles de grandes grifes. No Brasil, o movimento também ganha força, com filhos de atores e apresentadores que começam a construir suas próprias carreiras.

Lou Samuel, 17, filha da supermodelo Heidi Klum, fez sua primeira aparição na Semana de Moda de Paris, no início de outubro, sentada na primeira fila do desfile da Vivienne Westwood, ao lado da mãe. Na mesma edição, Lily Brant, 21, filha da ex-modelo Stephanie Seymour, estreou na passarela da Alaïa, marca da qual sua mãe foi uma das principais musas. A preparação incluiu até treinos de salto alto na esteira, por recomendação de Seymour. Já a Miu Miu reuniu Louisa Jacobson, 35, filha de Meryl Streep, e Ella Bleu Travolta, 26, filha de John Travolta. Outro nome foi Apple Martin, 22, filha da atriz Gwyneth Paltrow e do vocalista do Coldplay, Chris Martin, que estreou na passarela da Chloé.

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No Brasil, a nova geração também ganha espaço, tanto na moda quanto na televisão. Luiza Gabus Mendes, 20, filha do ator Tato Gabus Mendes, estreou em séries com Habeas Corpus, da Netflix, na qual divide o elenco com o pai e o namorado, Felipe Ricca, 26, filho dos atores Adriana Esteves e Marco Ricca. Os dois se conheceram durante as gravações da produção, que também conta com Vladimir Brichta, padrasto de Felipe. Nas passarelas, Títi, 13, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreou como modelo em abril, pela marca Dendezeiro. 

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