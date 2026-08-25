Do country ao pop: as estrelas que carregam Dolly Parton como referência

A morte de Dolly Parton, aos 80 anos, encerra uma das trajetórias mais marcantes da música americana. Ao longo de quase seis décadas, a cantora, compositora e atriz ultrapassou as fronteiras do country e se transformou em uma referência para artistas de diferentes gerações e estilos.

Dona de sucessos como Jolene e I Will Always Love You, Dolly também ficou conhecida pela capacidade de transformar suas próprias histórias em músicas que ganharam novas versões e chegaram a públicos completamente diferentes. Seu legado pode ser visto não apenas nas regravações de suas canções, mas também nas amizades e parcerias construídas ao longo da carreira.

Confira alguns dos grandes nomes que já foram influenciados por Dolly Parton:

Miley Cyrus

Antes mesmo de Miley nascer, Dolly já era próxima de Billy Ray Cyrus, pai da jovem. Foi ele quem pediu que a cantora fosse madrinha de sua filha, criando uma relação que acabaria ultrapassando o vínculo familiar.

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Dolly também fez parte de uma das fases mais importantes da carreira de Miley. Ela apareceu na série do Disney+ Hannah Montana, interpretando a tia da personagem, e ajudou a aproximar o público adolescente da música e da personalidade da estrela country.

A influência, porém, não ficou restrita à televisão. Miley cresceu ouvindo Dolly e levou esse repertório para a própria carreira. Assim, Jolene, clássico lançado por Parton em 1973, foi posteriormente regravado por Cyrus.

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As duas também dividiram o palco em momentos importantes. Em 2019, por exemplo, Miley participou de um tributo a Dolly no Grammy, cantando a canção que depois foi regravada ao lado da madrinha.

A ligação entre as duas chegou a ganhar até um capítulo curioso fora da música: em 2024, uma pesquisa genealógica apontou que Miley e Dolly seriam primas distantes, com um ancestral em comum.

E a parceria continuou até os últimos anos da carreira de Dolly. Em 2026, Miley participou de uma nova versão de Light of a Clear Blue Morning, ao lado de Lainey Wilson, Queen Latifah e Reba McEntire. A gravação chegou ao primeiro lugar da parada de vendas digitais de música country da Billboard.

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Beyoncé

Beyoncé é outro nome que ajudou a levar Dolly para uma nova geração. A conexão entre as duas ganhou um capítulo especial em Cowboy Carter, álbum lançado pela cantora em 2024 para explorar as raízes negras e a história da música country.

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Em Cowboy Carter, lançado em 2024, Beyoncé regravou Jolene, música que Dolly havia escrito décadas antes. A escolha não foi exatamente uma surpresa. Anos antes, Parton já havia dito que gostaria de ouvir Beyoncé interpretar a faixa.

O desejo finalmente se concretizou e Dolly não ficou apenas nos bastidores. Ela aparece na introdução da música, em um trecho chamado “Dolly P”, funcionando como uma espécie de ponte entre a versão original e a releitura de Beyoncé.

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A diferença entre as duas versões também diz muito sobre o modo como Dolly enxerga seu próprio legado. Na gravação original, a narradora implora para que Jolene não roube seu homem. Beyoncé, por outro lado, transforma a personagem em alguém muito mais ameaçadora e segura de si.

Dolly aprovou a mudança. Para ela, Beyoncé não precisava simplesmente copiar sua interpretação: poderia contar a mesma história a partir de sua própria experiência.

A parceria ainda ganhou outro capítulo quando Beyoncé e Miley Cyrus venceram o Grammy de 2025 na categoria Melhor Performance de Duo/Grupo Country com II Most Wanted.

Lady Gaga

A admiração de Dolly Parton por Lady Gaga ficou evidente ainda em 2011, quando a cantora elogiou a versão country de Born This Way, lançada por Gaga naquele ano. Dolly disse que adorava a artista e chegou a sugerir uma parceria entre as duas.

Em outra entrevista, Parton também colocou Gaga e Madonna entre as artistas que admirava por sua personalidade e coragem para fazer escolhas próprias. Para Dolly, havia uma identificação entre as três justamente pela disposição de transformar a própria imagem em parte da expressão artística.

Em 2016, Lady Gaga lançou o álbum Joanne e revelou em entrevistas que o disco tinha influências de artistas como Dolly Parton e Johnny Cash (1932-2003), os quais cresceu ouvindo.

A colaboração entre as duas loiras, porém, nunca chegou a acontecer. Anos depois, Dolly ampliaria ainda mais sua aproximação com outros gêneros musicais em Rockstar, álbum lançado em 2023 que reuniu artistas de diferentes estilos — mas Lady Gaga não participou do projeto.

A relação com Gaga, portanto, ficou marcada mais pela admiração e pelo desejo de uma parceria do que por uma colaboração musical efetivamente realizada. Ainda assim, o episódio mostra como Dolly já enxergava, há mais de uma década, uma conexão entre sua própria trajetória e a de uma das maiores estrelas do pop.

Willie Nelson

A relação entre Dolly Parton e Willie Nelson é daquelas que atravessam gerações. Os dois se conheceram ainda no início das carreiras, quando trabalhavam em Nashville para a mesma editora musical, e construíram ao longo das décadas uma amizade que também rendeu diversas parcerias.

A primeira grande colaboração veio em 1982, com Everything’s Beautiful (In Its Own Way), dueto que chegou ao 7º lugar da parada country nos Estados Unidos. No ano seguinte, os dois voltaram a dividir os vocais em I Really Don’t Want to Know.

A parceria continuou décadas depois. Em 2013, Willie convidou Dolly para regravar From Here to the Moon and Back em seu álbum To All the Girls… . Já em 2020, os dois se reuniram novamente em Pretty Paper, clássico natalino escrito por Nelson que ganhou uma nova versão no álbum A Holly Dolly Christmas.

Mais do que uma sequência de duetos, a história entre os dois mostra uma amizade ao longo de quase seis décadas. Willie Nelson e Dolly Parton se tornaram dois dos nomes mais reconhecidos da música country e, juntos, ajudaram a criar algumas das parcerias mais marcantes de suas carreiras.

Billy Ray Cyrus

A relação entre Dolly Parton e Billy Ray Cyrus também atravessa a família. Os dois construíram uma amizade ao longo dos anos, que acabou aproximando ainda mais Dolly dos Cyrus e tornando a cantora uma presença importante na vida de Miley desde a infância.

Em janeiro de 2026, ao celebrar o aniversário de 80 anos de Dolly, Billy Ray publicou uma homenagem para a cantora no Instagram. Na mensagem, chamou Parton de “madrinha de Miley e uma luz guia em nossas vidas” e destacou que sua influência ia muito além das paradas musicais, alcançando as pessoas que ela tocou e as diferentes gerações de fãs que inspirou.

A homenagem reforça uma relação que vai além da música. Para Billy Ray, Dolly não é apenas uma das maiores artistas da história do country, mas também uma pessoa que acompanhou de perto sua família e deixou uma marca importante em diferentes gerações. A amizade entre os dois também se reflete na admiração artística. Billy Ray já falou publicamente sobre a importância de Dolly para a família e, em diferentes ocasiões, celebrou a trajetória da cantora, especialmente sua capacidade de permanecer relevante e influente mesmo depois de décadas de carreira.

Jane Fonda

A relação entre Dolly Parton e Jane Fonda nasceu no cinema, mas acabou se transformando em uma amizade que atravessou décadas. Em 1980, as duas estrelaram Como Eliminar Seu Chefe (9 to 5), ao lado de Lily Tomlin, no que se tornou um dos filmes mais marcantes da carreira de ambas.

Para Dolly, o longa representou também uma importante porta de entrada em Hollywood. Foi para a produção que ela escreveu e gravou 9 to 5, uma das músicas mais conhecidas de sua carreira. A faixa se tornou um enorme sucesso, chegou ao topo das paradas e recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original.

O sucesso da música acabou fazendo com que 9 to 5 ultrapassasse os limites do filme e se transformasse em um clássico próprio. A canção passou a ser tão associada à produção quanto as próprias protagonistas e ajudou a consolidar Dolly como uma artista capaz de transitar entre a música e o cinema.

A parceria profissional também deu origem a uma amizade duradoura entre Dolly, Jane e Lily. Décadas depois, as três voltaram a se reunir em projetos relacionados a Grace and Frankie, mantendo viva uma conexão que começou nas telas nos anos 1980.

Taylor Swift

Taylor Swift representa uma geração mais jovem de artistas que cresceu tendo Dolly Parton como referência. Embora as duas não tenham uma trajetória marcada por grandes colaborações musicais, a admiração é mútua e já foi demonstrada publicamente.

Dolly, inclusive, já falou sobre as comparações entre sua trajetória e a de Taylor, especialmente pela capacidade das duas de transformar experiências pessoais em grandes histórias por meio da música. A cantora também reconheceu a força do trabalho de Swift e o impacto que ela alcançou na indústria.

Mais recentemente, em 2026, Dolly agradeceu publicamente a Taylor Swift e Travis Kelce por uma doação destinada à Imagination Library, projeto criado por Parton que distribui livros gratuitamente para crianças. O gesto aproximou ainda mais duas artistas de gerações diferentes e mostrou que a admiração também pode se traduzir em apoio às causas defendidas por Dolly.

A conexão entre as duas ajuda a ilustrar como o legado de Parton ultrapassou as fronteiras do country. Décadas depois de iniciar a carreira, ela continua sendo uma referência para artistas que cresceram em outros gêneros e ajudaram a levar sua influência para novos públicos.

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