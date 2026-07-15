Do colapso ao sentido: ex-executivo lança livro sobre os perigos do ego no mundo corporativo

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A Dieta do Ego, de Antonio Carvalho, revela a jornada de um ex-executivo da ascensão à falência financeira e emocional devido à vaidade corporativa. O livro explora os perigos do orgulho sem limites, oferecendo uma reeducação interna baseada em neurociência, psicanálise e filosofia para uma vida profissional e pessoal mais autêntica. Uma leitura essencial para líderes.

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A obra autobiográfica “A Dieta do Ego: Uma jornada revolucionária para viver com sentido” narra como o ex-executivo Antonio Carvalho enfrentou a falência financeira e emocional. O livro detalha as consequências de uma carreira corporativa pautada pela vaidade desmedida e pela busca contínua por reconhecimento e status no competitivo mercado de trabalho.

O autor revela, a partir de sua própria trajetória de ascensão e queda, a dimensão real dos perigos do orgulho sem limites no ambiente corporativo. O economista descreve como a necessidade de validação externa e a manutenção de uma imagem superficial o conduziram ao isolamento, a escolhas financeiras equivocadas e, eventualmente, ao doloroso colapso de sua saúde mental.

Por meio de uma mistura de conceitos da neurociência moderna, da psicanálise e da filosofia prática, o livro “A Dieta do Ego” propõe uma profunda e necessária reeducação interna para líderes empresariais. Ao longo do texto, os leitores são estimulados a abandonar comportamentos tóxicos e egocêntricos em favor de uma existência profissional e pessoal muito mais autêntica e saudável.

De acordo com a Editora Labrador, responsável pela publicação, a obra mostra aos profissionais de diversas áreas corporativas que é plenamente possível escapar ou interromper ciclos de autossabotagem. O livro serve como um guia prático e reflexivo para aqueles que exercem cargos de liderança em suas atividades diárias e buscam construir uma experiência laboral mais equilibrada.

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“A Dieta do Ego: Uma jornada revolucionária para viver com sentido” já está disponível para compra nas principais plataformas digitais de todo o país.

SERVIÇO

Livro: A Dieta do Ego (Editora Labrador)

Autor: Antonio Carvalho

Páginas: 240 páginas