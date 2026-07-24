Djamila Ribeiro atualiza ‘Lugar de Fala’: ‘Ficaram raivosos’

Filósofa, escritora e ativista, Djamila Ribeiro lançou recentemente a edição ampliada do best-seller Lugar de Fala, que completa 10 anos. Em palestra na Flip, Festival de Literatura em Paraty, no Rio de Janeiro, ela falou sobre as mudanças na obra e a popularização do conceito do termo ‘lugar de fala’ nas redes sociais.

“Tinha essa fama de arrogante por dizer: não vou falar, não vou debater com você porque você precisa estudar. Se você quer debater, tem que estudar assim como eu fiz. E ai começaram a ficar muito raivosos porque o conceito marca também o sujeito. O sujeito que sempre se pensou universal. Eles marcam a gente: você é mulher negra, você é uma mulher branca. Quando você fala: você é um homem branco. Eles: ‘Você tá me chamando de homem branco?’. Na época eu respondia todo mundo na rede social, não faço mais isso”, comentou.

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Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip

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