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Cultura

Djamila Ribeiro atualiza ‘Lugar de Fala’: ‘Ficaram raivosos’

Escritora lançou nova edição do best-seller

Por Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 11h45 | Atualizado em 25 jul 2026, 17h11
Djamila Ribeiro, mulher negra de tranças, óculos de armação grossa e camisa listrada, sorri levemente. Ao fundo, um banner rosa com seu nome e uma estante de livros.
Djamila Ribeiro (Instagram @djamilaribeiro1/Reprodução)
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Filósofa, escritora e ativista, Djamila Ribeiro lançou recentemente a edição ampliada do best-seller Lugar de Fala, que completa 10 anos. Em palestra na Flip, Festival de Literatura em Paraty, no Rio de Janeiro, ela falou sobre as mudanças na obra e a popularização do conceito do termo ‘lugar de fala’ nas redes sociais.

“Tinha essa fama de arrogante por dizer: não vou falar, não vou debater com você porque você precisa estudar. Se você quer debater, tem que estudar assim como eu fiz. E ai começaram a ficar muito raivosos porque o conceito marca também o sujeito. O sujeito que sempre se pensou universal. Eles marcam a gente: você é mulher negra, você é uma mulher branca. Quando você fala: você é um homem branco. Eles: ‘Você tá me chamando de homem branco?’. Na época eu respondia todo mundo na rede social, não faço mais isso”, comentou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip

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