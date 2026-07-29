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Cultura

DJ Kavinsky, de ‘Nightcall’, é encontrado morto aos 50 anos

Músico era figura emblemática da cena eletrônica francesa

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 08h54 | Atualizado em 29 jul 2026, 09h23
Homem loiro de óculos escuros e barba, vestindo jaqueta acetinada prateada com ROBOCOP escrito, em ambiente com iluminação neon vermelha e azul, com caixas de som ao fundo
O francês Kavinsky: DJ foi encontrado morto aos 50 anos, em sua casa (Fredi Fred/@kavibsky/Instagram)
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DJ Kavinsky, de ‘Nightcall’, é encontrado morto aos 50 anos Priorizar nos meus resultados Google

O DJ francês Kavinsky, conhecido pelo hit Nightcall, foi encontrado morto na noite desta terça-feira, 28, em sua casa em Paris, aos 50 anos. Segundo a AFP, o Ministério Público francês abriu uma investigação para determinar as causas do falecimento, já que as equipes de resgate não encontraram “nada suspeito” na residência.

Figura emblemática da música eletrônica parisiense, o artista, cujo nome de batismo era Vincent Belorgey, completaria 51 anos nesta sexta-feira, 31. Sua canção mais conhecida, Nightcall, embala o filme Drive, protagonizado por Ryan Gosling, e tem a brasileira Lovefoxxx como intérprete. A música também foi tocada pelo grupo Phoenix e pela cantora Angèle na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Logo após a divulgação do falecimento, o presidente francês Emmanuel Macron homenageou o músico nas redes sociais, atestando que Kavinsky será para sempre “uma fonte de orgulho francês”. No X, a ministra da Cultura Catherine Pégard escreveu que “a França perdeu uma de suas vozes mais singulares”. Ela completou: “Do filme *Drive* aos Jogos Olímpicos de Paris, o mundo inteiro se emocionou com ‘Nightcall’. Dançante e nostálgica, sua música continuará a transcender gerações e fronteiras.”

 

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